تأکید بر استفاده از ارزهای محلی در بیانیه وزرای اقتصاد بریکس

بیانیه نهائی دومین اجلاس وزرای اقتصاد عضو بریکس با تأکید براستفاده از ارزهای محلی به تصویب رسید.

به گزارش رسانه‌ها، سیدعلی مدنی‌زاده؛ وزیر امور اقتصادی و دارایی جمهوری اسلامی ایران در حاشیه دومین اجلاس وزرای اقتصاد بریکس در هند، با اشاره به مهم‌ترین موضوعات مطرح‌شده در این اجلاس، گفت: استفاده از ارزهای محلی، توسعه نظام‌های پرداخت و پیام‌رسان‌های مالی داخلی و افزایش هماهنگی‌های اقتصادی میان اعضای بریکس، از مهم‌ترین موضوعات مطرح‌شده در این اجلاس بود. او با بیان اینکه بیانیه نهائی دومین اجلاس وزرای اقتصاد و رؤسای بانک‌های مرکزی کشورهای عضو بریکس با اجماع به تصویب رسید اظهار کرد: مهم‌ترین موضوعات مطرح‌شده در این اجلاس، در بیانیه به تصویب رسید.

جذب سرمایه‌گذاری ایران از بریکس

وزیر اقتصاد ادامه داد: یکی از دستاوردهای مهم بریکس، همکاری‌های مشترک در حوزه توسعه و سرمایه‌گذاری است که به نوعی در حال تعریف یک قطب جدید در نظام‌های مالی و اقتصادی جهان است. بریکس در حوزه سرمایه‌گذاری‌، ظرفیت‌های خوبی دارد و این همکاری‌ها می‌تواند نقش بسزایی در جذب سرمایه‌گذاری، به‌خصوص در حوزه زیرساخت‌ها داشته باشد.

مدنی‌زاده درباره استفاده بیشتر از ارزهای محلی، تصریح کرد: این موضوع به‌خصوص برای کشور ما که در شرایط تحریمی قرار دارد؛ اهمیت زیادی دارد و می‌تواند به حل مسائل اقتصادی با استفاده از ارزهای محلی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های نظام پرداخت بین‌المللی کمک کند. این موضوع یکی از دستاوردهای بسیار مهم برای کشور ما خواهد بود و در مذاکرات انجام‌شده در جریان سفر به روسیه و هند نیز بر آن تأکید شد.

تأکید بر ظرفیت کریدور شمال- جنوب

وزیر اقتصاد با اشاره به مذاکرات انجام‌شده در جریان سفر به روسیه و هند اظهار کرد: در این مذاکرات بر ظرفیت کریدور شمال- جنوب تأکید بسیار شد؛ چراکه هزینه جابه‌جایی کالا از این مسیر بسیار پایین خواهد بود و به همین دلیل کشورهای مختلف علاقه‌مند هستند از این ظرفیت استفاده کنند.

مدنی‌زاده افزود: در داخل کشور برای تکمیل این کریدور تلاش‌های زیادی انجام شده و هزینه‌های قابل توجهی نیز صورت گرفته است. همچنین کشورهای همسایه، به‌ویژه روسیه، در این زمینه سرمایه‌گذاری می‌کنند.

او ابراز امیدواری کرد؛ با تکمیل کریدور شمال- جنوب، اتفاقات بزرگی در زمینه ترانزیت و جابه‌جایی کالا از مسیر ایران رقم بخورد و ظرفیت کشور در این حوزه بیش از پیش مورد استفاده قرار گیرد.

تأکید بر اصلاحات در صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی

همچنین رؤسای مالی و بانک‌های مرکزی کشورهای عضو بریکس در بیانیه‌ای مشترک اعلام کردند که مؤسسات برتون وودز که پس از جنگ جهانی دوم ایجاد شده‌اند، باید تغییرات در اقتصاد جهانی را بهتر منعکس کنند و خواستار افزایش سهمیه و سهم رأی کشورهای نوظهور و در حال توسعه در صندوق بین‌المللی پول شدند. آنها همچنین از حضور بیشتر این اقتصادها در رهبری صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی حمایت کردند. این درخواست جدید نیست. بریکس مدت‌هاست برای نفوذ بیشتر کشورهای در حال توسعه در مؤسسات مالی جهانی تلاش می‌کند. مقامات بریکس همچنین با هدف قرار دادن افزایش حمایت‌گرایی، «نگرانی‌های جدی» خود را در مورد تعرفه‌های یکجانبه و سایر اقدامات تجاری و مالی که به گفته آنها تجارت را مختل می‌کند، ابراز کردند.

ایران در بانک توسعه جدید بریکس

گفتنی است؛ ایران در آستانه پیوستن به بانک توسعه جدید بریکس است؛ نهادی که می‌تواند مسیر تجارت تهران را بدون دلار باز کند.

مهم‌ترین کارکرد این بانک برای ایران، فراهم کردن زیرساخت مالی خارج از سیستم دلار است. بانک توسعه جدید می‌تواند چند مسیر عملی برای ایران باز کند؛ تأمین مالی پروژه‌های زیرساختی بدون نیاز به دلار، تسویه تجارت دوجانبه با ارزهای محلی و به دور از مسیرهای مالی آمریکایی و بهره‌گیری از سیستم‌های پیام‌رسان مالی داخلی بریکس.

این بانک با ۱۰ عضو و پروژه‌های زیرساختی در کشورهای نوظهور، می‌تواند برای ایران به‌عنوان دریچه‌ای برای تنفس اقتصادی در شرایط تحریم عمل کند. عضویت در این بانک و بهره‌گیری از سازوکارهای ارز محلی بریکس، تنها راه عملی ایران برای ادامه تجارت بین‌المللی بدون دلار است.