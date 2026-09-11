کارشکنی مافیای قدرت و ثروت در مسیر افزایش عرضه زمین و کاهش قیمت مسکن
مدیرکل سابق دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی گفت: «مافیای قدرت و ثروت» از افزایش عرضه زمین و کاهش قیمت مسکن جلوگیری میکند.
ابوالفضل نوروزی در گفتوگو با خبرگزاری فارس با انتقاد از مقاومتها در برابر توسعه افقی شهرها و واگذاری زمین به مردم، تصریح کرد: بخشی از این مخالفتها ناشی از نگاههای غلط شهرسازی و بخشی دیگر ناشی از تعارض منافع و فعالیت «مافیای قدرت و ثروت» است که از افزایش عرضه زمین و کاهش قیمت مسکن متضرر میشوند.
وی با اشاره به تجربهای در یکی از شهرهای بزرگ کشور، گفت: در این شهر حدود چهار هزار هکتار زمین آماده شده بود تا به محدوده شهر الحاق و برای ساخت مسکن به مردم واگذار شود اما یکی از نمایندگان مجلس با این طرح مخالفت کرد و مانع الحاق زمینها به شهر و واگذاری آنها به مردم شد.
مدیرکل سابق دفتر برنامهریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی ادامه داد: در همان جلسه، دلیل مخالفت این نماینده این بود که اگر زمین به مردم واگذار شود؛ قیمت زمین و مسکن در آن منطقه کاهش پیدا میکند و افرادی که در آن شهر زمین دارند از این موضوع متضرر و ناراحت میشوند!
نوروزی تأکید کرد: این موضوع نشان میدهد یکی از ریشههای مخالفت با عرضه زمین و توسعه افقی شهرها، منافع گروههایی است که از گران ماندن زمین و مسکن سودهای قابل توجهی به دست میآورند.
وی با اشاره به نمونهای مشابه در آمریکا گفت: حتی ترامپ نیز پیش از جنگ ۴۰ روزه درباره مخالفت ثروتمندان و زمینداران با افزایش عرضه مسکن در آمریکا صحبت کرده بود.