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کد خبر: ۳۳۷۷۷۲
تاریخ انتشار : ۲۰ شهريور ۱۴۰۵ - ۲۰:۱۹
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یادی از شهید عبدالحسین دست‌رنجی

فتح عشق در 15سالگی!(حدیث دشت عشق)

بسیجی شهید عبدالحسین دست‌رنجی، سال ۱۳۴۷ دیده به جهان گشود و در دوران نوجوانی به جبهه‌های نبرد حق علیه باطل اعزام شد. شانزدهم مهر سال ۱۳۶۲ در سن ۱۵ سالگی در منطقه پاسگاه زید به شهادت رسید و پیکر پاکش در قطعه یک گلزار شهدای اهواز آرام گرفت. شهید عبدالحسین دست‌رنجی در وصیت‌نامه‌اش نوشت: «من از روزی که از منزل خارج شدم، برای رضای خدا قدم برداشتم و از همه چیز بریدم و امیدوارم که خداوند متعال مرا مورد تأیید قرار داده باشد. برای این به جبهه آمده‌ام به این امید که بتوانم قدمی در راه به ثمر رسیدن انقلاب اسلامی برداشته باشم. از خدا می‌خواهم که مرا هم جزء جهادگران مخلص خود قرار دهد. ان‌شاءالله. من در این لحظه از زندگی‌ام احساس می‌کنم که بهترین و خوش‌ترین لحظات عمرم را می‌گذرانم. مرا که انتخاب این راه و آمدنم به جبهه با آزادی خاطر و تشخیصم برای این‌که دینم و مکتبم نیاز به کمک دارد، پس چه انتخابی از این بالاتر که خدا از ما خریدار جان ماست و چگونه می‌توانم دعوت برای حضور در جبهه را لبیک نگویم. از شما خانواده متدین و حزب‌اللهی تشکر می‌کنم از این‌که اجازه دادید تا در این جهاد مقدس شرکت کنم و امیدوارم که خداوند ثوابی از این عمل خیر و خداپسند را نصیب شما کند. و از شما می‌خواهم که مرتب به مسجد بروید و آن را که امام سنگر خواند، خالی نکنید. برای سلامتی رزمندگان، امام و مسئولان مملکتی دعا کنید و پشتیبان آنها باشید. به امید پیروزی رزمندگان پرتوان اسلام و با امید فرج آقا امام زمان(عج)...»

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