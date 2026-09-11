استقلال برد، اولین شکست تراکتور رقم خورد

نخستین شکست تراکتور در لیگ برتر فوتبال ایران رقم خورد.

هفته هفتم رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران از پنجشنبه با برگزاری سه بازی آغاز شد. که نتایج آن به این شرح است.

* استقلال خوزستان ۱.............................................................................تراکتور صفر

* شمس‌‌آذر قزوین۳....................................................................................... گل گهر۲

* استقلال یک................................................................................................پیکان صفر

برنامه سایر دیدارهای هفته هفتم به این شرح است:

شنبه 21 شهریور 1405

* ذوب آهن........................................................................................سپاهان (به تعویض افتاد)

* نفت آبادان............................................................................... چادرملو اردکان (ساعت 20)

یکشنبه 22 شهریور 1405

* ملوان..................................................................................................... فولاد(به تعویض افتاد)

* مس شهر بابک......................................................................نساجی مازندران (ساعت 19)

* خیبر خرم‌آباد..........................................................................پرسپولیس (به تعویض افتاد)

* فجر سپاسی شیراز..................................................... آلومینیوم اراک (به تعویض افتاد)