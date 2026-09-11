سرویس ورزشی-

تیم ملی والیبال ایران با برتری مقابل چین تایپه، راهی مرحله نیمه‌نهائی رقابت‌های قهرمانی آسیا شد.

مرحله یک‌چهارم نهائی مسابقات والیبال قهرمانی مردان آسیا 2026 روزهای پنجشنبه و جمعه 19 و 20 شهریور با چهار دیدار در شهر فوکوئوکا ژاپن پیگیری می‌شود. تیم ملی والیبال ایران از ساعت 10 دیروز (جمعه 20 شهریور) به وقت تهران در سومین دیدار مرحله یک‌چهارم نهائی به مصاف چین تایپه رفت و 3 بر یک حریف خود را شکست داد. شاگردان روبرتو پیاتزا در ست سوم این مسابقه 25 بر 21 نتیجه را واگذار کردند، اما در ست‌های اول، دوم و چهارم این دیدار به ترتیب با امتیازهای 25 بر 19، 25 بر 19 و 25 بر 18 به پیروزی رسیدند تا به عنوان سومین تیم راهی مرحله نیمه نهائی شوند. عرشیا به‌نژاد، مرتضی شریفی، سیدعیسی ناصری، علی حاجی‌پور، پوریا حسین‌خانزاده، محمد ولی‌زاده، و محمدرضا حضرت‌پور (لیبرو) ترکیب شروع‌کننده تیم ایران در این مسابقه بودند. با توجه به سه دیدار متوالی ایران در مراحل حذفی، پیاتزا در دیدار مقابل چین‌تایپه سعی در استفاده از بازیکنان ذخیره داشت تا بار اصلی این مسابقه روی ترکیب اصلی نباشد و آنها برای دو دیدار مهم آینده استراحت کنند. در روز نخست این مرحله تیم‌های استرالیا و کره‌جنوبی با شکست حریفان خود به مرحله نیمه نهائی صعود کردند.

در آخرین دیدار مرحله یک چهارم نهائی مسابقات والیبال قهرمانی مردان آسیا هم تیم ژاپن با برتری برابر هند به جمع 4 تیم برتر آسیا راه یافت. بر اساس برنامه اعلام شده والیبال ورلد، تیم ملی والیبال ایران امروز شنبه 21 شهریور در مرحله نیمه نهائی مسابقات قهرمانی آسیا به مصاف استرالیا می‌رود، اما شاید به درخواست میزبان (ژاپن) زمان ساعت دیدار ایران و استرالیا به 10 صبح تغییر کند.

واگذاری یک ست

اتفاق ناخوشایند مقابل چین‌تایپه

والیبالیست‌های ایران دیروز در مرحله یک‌چهارم نهائی والیبال قهرمانی آسیا ۲۰۲۶ با نتیجه سه بر یک چین‌تایپه را از پیش رو برداشتند تا به مرحله نیمه‌نهائی برسند. اما در این مسابقه، تیم ملی والیبال ایران در ست سوم عملکرد خوبی نداشت و در عین ناباوری همگان، با نتیجه ۲۵ بر ۲۱ ست را به چین‌تایپه واگذار کرد. با وجود اینکه ست‌های اول و دوم یکطرفه به سود ایران تمام شدند، شاید بازیکنان تصور می‌کردند که ست سوم نیز به‌راحتی به دست خواهد آمد، اما این اتفاق رخ نداد و صحبت‌های روبرتو پیاتزا، سرمربی تیم، در کنار زمین که مدام تکرار می‌کرد «بازی هنوز تمام نشده» نیز فایده‌ای نداشت تا ست سوم به سود تایپه‌ای‌ها تمام شود. دادن یک ست به تیم ملی والیبال چین‌تایپه از چند نظر برای تیم ملی والیبال ایران بد شد. اول آنکه با استراحت کمتری در مرحله نیمه‌نهائی به مصاف استرالیا خواهد رفت که دیروز با نتیجه سه بر صفر تایلند را برد و بیش از بیست‌وچهار ساعت بیشتر از ایران استراحت کرده است. دوم اینکه یک ستی که تیم ملی والیبال ایران به چین‌تایپه داد، باعث شد امتیازات رنکینگی کمتری به ایران برسد. اگر تیم ملی والیبال سه بر صفر تایپه را می‌برد، حدود چهار امتیاز کسب می‌کرد، اما با نتیجه سه بر یک تنها ۰.۹۲ امتیاز، یعنی زیر یک امتیاز، به ایران رسید. ایران اگر نتواند از طریق قهرمانی آسیا سهمیه المپیک بگیرد، امتیازات رنکینگی حساسیت بالایی پیدا می‌کنند و شاید این چهار امتیاز از دست رفته سال‌های بعد برای ایران گران تمام شود. سوم هم سرانجام چین‌تایپه توانست پس از هفده سال از تیم اصلی والیبال ایران ست بگیرد. آنها آخرین بار از تیم ملی اصلی والیبال ایران در قهرمانی آسیا ۲۰۰۹ موفق شده بودند ست بگیرند. حالا با از دست رفتن این امتیازات تیم ملی والیبال ایران بیش از هر زمان دیگری محکوم به قهرمانی در آسیاست. شاگردان روبرتو پیاتزا اول باید در نیمه نهائی استرالیا را شکست دهند و بعد در فینال احتمالی بر ژاپن قدرتمند غلبه کنند تا از طریق قهرمانی در آسیا به شکل مستقیم راهی المپیک شوند چراکه حالا با توجه به جایگاه رنکینگی ایران صعود از این طریق تقریباً غیر ممکن به نظر می‌رسد.

تقابل دشوار با استرالیا

مصاف ایران با استرالیا قطعاً با مصاف مقابل چین تایپه بسیار متفاوت خواهد بود، زیرا استرالیا بازیکنانی در سطح جهانی دارد. به جرأت می‌توان گفت استرالیا در پست سرعتی‌زن، در بین دوازده تیم بهترین است. نمانیا موته، بیو گراهام، جیمز ویِر و ترنت اودِآ، چهار سرعتی‌زن استرالیا هستند که همگی عالی هستند. لورنزو پوپ بار دیگر چهره برجسته استرالیا است. او ۱۷ امتیاز مقابل تایلند کسب کرد که بالاترین امتیاز مسابقه بود و اهمیت او را برای تیم تأیید کرد. نام پوپ برای دنبال‌کنندگان والیبال باشگاهی اروپا از قبل آشناست. این بازیکن استرالیایی فصل ۲۰۲۵/۲۶ را با تیم بارکوم-کاژانی لویو در لیگ برتر لهستان گذراند و در طول این فصل ۲۵۱ امتیاز کسب کرد؛ ۲۱۳ امتیاز در حمله، ۲۲ دفاع و ۱۶ امتیاز سرویس. اما ستاره اصلی تیم ملی والیبال استرالیا، الکساندر لینکولن ویلیامز، قطر پاسور این تیم است که جانشین ستاره‌هایی چون توماس ادگار و پل کارول در پست پشت خط زن استرالیا شده و سال‌ها در لیگ کره جنوبی غوغایی به پا کرده بود. آرشدیپ دوسانژ، پاسور استرالیا، نیز از تجربه بسیار بالایی برخوردار است. اگر تیم ملی والیبال ایران بخواهد عملکردی به مانند بازی مقابل چین‌تایپه مقابل استرالیا داشته باشد، قطعاً با چالشی بزرگ برابر آنها روبه‌رو خواهد شد.