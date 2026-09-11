قهرمانی کاراته و زنگ خطری که نباید نادیده گرفته شود!
پرونده بیستوچهارمین دوره مسابقات قهرمانی کاراته ردههای سنی پایه آسیا در امان اردن با قهرمانی ایران به پایان رسید.
بیستوچهارمین دوره مسابقات قهرمانی کاراته ردههای سنی پایه آسیا در امان اردن با قهرمانی ایران به پایان رسید. تیم کشورمان با کسب ۱۱ مدال طلا، ۱۲ نقره و ۸ برنز، بالاتر از عربستان و اردن در صدر جدول توزیع مدالها ایستاد.عربستان با ۸طلا، ۶ نقره و ۹ برنز در جایگاه دوم ایستاد و اردن با ۷ طلا، ۲ نقره و ۱۶ برنز سوم شد در روز پایانی این رقابتها و در رده سنی زیر ۲۱ سال، دختران ایران با کسب چهار مدال طلا و یک برنز عملکرد درخشانی داشتند. اما در پی این قهرمانی وزیر ورزش و جوانان هم پیام تبریک صادر کرد؛ اما آیا این قهرمانی واقعاً نشانه پیشرفت کاراته ماست؟! کارشناسان و اهل فن میدانند که غیبت برخی قدرتهای آسیایی از جمله ژاپن، قزاقستان در این رقابتها، شرایط را برای ایران تغییر داد.
نتایج آماری تیمهای ایران حتی نسبت به دورههای گذشته ضعیفتر بود و در بخش پسران تنها دو مدال طلا به دست آمد؛ آماری که باید موجب نگرانی باشد. اگر ژاپن و قزاقستان و برخی تیمهای دیگر که غایب بودند و حضور داشتند، قطعاً رقابت دشوارتر میشد.
بنابراین، نباید این قهرمانی مسئولان ورزش و فدراسیون کاراته را فریب دهد. زنگ خطر به صدا درآمده، کاراته ایران به جای جشن گرفتن یک قهرمانی، باید برای بازگشت به جایگاه واقعی خود برنامهریزی کند.