تیم ملی بسکتبال در دیداری که آغازگر غیر رسمی بازی‌های آسیایی بود، به مصاف قطر رفت و برابر این تیم متحمل شکست شد.

دیدار تیم‌های ملی بسکتبال ایران و قطر به عنوان اولین رقابت در آغاز غیر رسمی بیستمین دوره بازی‌های آسیایی، از ساعت ۴:۳۰ بامداد پنجشنبه ۱۹ شهریور در سالن بین‌المللی آیچی برگزار شد. در این دیدار که از گروه B مسابقات بسکتبال بازی‌های آسیایی برگزار شد، تیم ملی ایران ٥٩ به ٥٣ شکست خورد. قطری‌ها در نیمه این مسابقه هم ٣١ بر ٢١ پیروز شدند. کوارترهای اول و سوم دیدار تیم‌های ملی بسکتبال ایران و قطر با تساوی ١٠- ١٠ و ١٣- ١٣ به پایان رسید، قطری‌ها در کوارتر دوم ٢١ بر ١١ پیروز شدند و کوارتو چهارم را هم ١٩ به ١٥ واگذار کردند اما در مجموع برنده بازی شدند. ارسلان کاظمی، آرمان زنگنه، محمد جمشیدی، نوید رضایی‌فر، مبین شیخی، پیتر گریگوریان، مهدی جعفری، متین آقاجانپور، علی شریفی، سالار منجی، خشایار علی‌اکبری و مهدی حیدری ترکیب تیم ملی بسکتبال ایران را در بازی‌های آسیایی تشکیل می‌دهند. ایران با هدایت سوتیریس مانولوپولوس در این دوره بازی‌ها شرکت کرده است. تیم ملی بسکتبال ایران در ادوار مختلف بازی‌های آسیایی موفق به کسب ۲ مدال نقره و ۳ مدال برنز شده است. تیم کشورمان در بازی‌های آسیایی ۲۰۲۲‌ هانگژو در رده پنجم ایستاد. تیم ملی بسکتبال ایران امروز شنبه (۲۱ شهریور) دومین دیدار خود در بازی‌های آسیایی را برابر چین‌تایپه برگزار می‌کند و یکشنبه (۲۲ شهریور) هم برای برگزاری سومین دیدار گروهی رو در روی اردن قرار می‌گیرد. بیستمین دوره بازی‌های آسیایی از ۲۸ شهریور با برگزاری مراسم افتتاحیه به صورت رسمی در آیچی آغاز می‌شود. در فاصله ۹ روز مانده تا این مراسم و با برگزاری مسابقات بسکتبال ۵ نفره، این بازی‌ها به صورت غیر رسمی آغاز شد.