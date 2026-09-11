رمز پیروزی در خدمت به مردم مستضعف و محروم است

شیراز - خبرنگار کیهان:

تحقق عدالت شهری در شیراز، محصول هم‌گرایی میان اسناد توسعه ۲۰ ساله و تمرکز منابع در خزانه واحد است. این رویکرد، محرومیت‌زدایی را به فرآیندی مستمر تبدیل کرده که هدف آن، تضمین توسعه پایدار در تمامی محلات است.

سید ابراهیم حسینی، رئیس شورای اسلامی شهر شیراز، در آیین اهدای ۱۰ هزار بسته نوشت‌افزار به دانش‌آموزان، هم‌زمان با بهره‌برداری از مرمت، تکمیل و احداث ۴۶۰ واحد مسکن محرومان و آغاز عملیات اجرایی مرمت ۱۰۰ واحد دیگر، گفت: شورای ششم در ماه‌های نخست فعالیت خود ۷۲ رویکرد تعریف کرد که محرومیت‌زدایی از برجسته‌ترین آن‌هاست.

وی با اشاره به اینکه عدالت به معنای مساوات نیست و بر اساس نگاه امیرالمؤمنین(ع) یعنی قرار دادن هر چیز در جایگاه خود، تأکید کرد: در مناطق محروم باید کمک بیشتری صورت گیرد تا به جایگاه شایسته خود برسند.

حسینی با بیان اینکه ۱۵۲ محله شیراز دارای سند توسعه هستند، افزود: بر اساس این اسناد، نقاط قوت و ضعف و اولویت‌های هر محله تا افق ۲۰ سال آینده ترسیم شده است. وی همچنین از عبور از محرومیت‌های جدی حوزه بهداشت و ورود به موضوعات آموزشی، تربیتی و اجتماعی در برنامه‌های محرومیت‌زدایی خبر داد.

رئیس شورای اسلامی شهر شیراز با اشاره به الزام هزینه‌کرد حداقل ۱۵ درصد اعتبارات فرهنگی شهرداری در مناطق محروم، گفت: سه درصد از اعتبارات و درآمدهای شهرداری طبق ضوابط باید در حوزه‌های محروم هزینه شود و سه درصد دیگر نیز با رویکرد محله‌محوری به این مناطق اختصاص می‌یابد.

وی با اشاره به سابقه چندصدساله شیراز و عقب‌ماندگی‌های متعدد آن، گفت: نمی‌توان انتظار داشت همه مسائل در مدت کوتاهی برطرف شود، اما در همین پنج سال بخشی از این محرومیت‌ها رفع شده و اقدامات انجام‌شده می‌تواند تابلوی افتخاری برای مدیریت شهری باشد.

محمدحسن اسدی، شهردار کلان‌شهر شیراز نیز در این آیین با اشاره به اقدامات هفته دولت و دفاع مقدس گفت: تصفیه‌خانه فاضلاب محلی با آب‌دهی ۱۰۰ لیتر بر ثانیه که حداقل ۳۰۰ هکتار از باغات قصردشت و چمران را آبیاری می‌کند، به بهره‌برداری رسید.

وی از آغاز حفاری مکانیزه خط ۴ مترو با ۶ ایستگاه خبر داد و با اشاره به پروژه شهر آبی شیراز، افزود: پروژه شهر آبی در سه طبقه با ارتفاع ۴۰ متر و کاربری تفریحی، ورزشی و فروشگاهی در مهرماه افتتاح می‌شود.

همچنین فاز نخست بزرگ‌ترین بوستان کشور افتتاح، باغ ۲۳۰ هکتاری به روی مردم باز و دومین پارک آبی شیراز در بوستان مادر آغاز می‌شود.

اسدی با اشاره به تدوین اسناد محلات گفت: پنج سال پیش با همراهی سپاه فجر فارس، ابتدا سند محرومیت‌زدایی ۴۰ محله و سپس ۱۱۲ محله رونمایی شد. بر اساس اسناد ۱۵۲ محله، قرارگاه محرومیت‌زدایی به ریاست فرماندار و دبیری شهرداری و شورا با عضویت ۱۸ اداره شکل گرفته است.

شهردار کلان‌شهر شیراز با تأکید بر بدهکاری مدیریت شهری به مردم گفت: هیچ کودکی در این شهر تنها نیست و سرنوشت خانواده‌ها غوطه‌ور شدن در محرومیت نیست.

وی با اشاره به محلات پودنک و قناعت‌پیشه خاطرنشان کرد: در برخی محلات می‌توان پایان محرومیت‌زدایی را جشن گرفت، اما هدف بلند و مسیر طولانی است.

سردار سرتیپ پاسدار سید ضیاءالدین حزنی، مشاور فرمانده کل و دبیر قرارگاه مرکزی جهاد سازندگی و محرومیت‌زدایی سپاه پاسداران، با اشاره به پیشینه شناسایی محلات محروم شیراز اظهار کرد: پیگیری میدانی اکیپ‌های قرارگاه و گزارش‌های تنظیم‌شده در دوره فرماندهی سرداران شهید سلامی و زاهدی، مبنای شروع این حرکت بود و امروز مجموعه اقدامات صورت‌گرفته مرهون مدیران خداترس و مسئولان کارکن استان فارس است که اول خدا و سپس رضایت مردم را در پیشگاه خود قرار داده‌اند.

وی با تأکید بر این موضوع که رمز پیروزی در خدمت به مردم مستضعف و محروم است، خاطرنشان کرد: حضرت امام راحل در سال ۱۳۴۲ نهضت انقلاب اسلامی را بدون هیچ حمایتی آغاز کردند و تنها متکی به خدا و مردم عزیز ایران بودند؛ هر مسئولی که در پیشگاه کار خود، خدا و مردم را قرار دهد پیروز می‌شود و جایی که این دو جایگاه نداشته باشند، کار پیش نمی‌رود.

دبیر قرارگاه مرکزی جهاد سازندگی و محرومیت‌زدایی سپاه پاسداران با قدردانی از هماهنگی میان شهرداری، شورای اسلامی شهر و سپاه فجر فارس، گفت: این هماهنگی و برادری در کنار کمیته محرومیت‌زدایی شورای اسلامی شهر که در هیچ استانی نمونه آن وجود ندارد، موجب شده شیراز به الگویی برای دیگر شهرهای کشور تبدیل شود و تلاش ما بر تکثیر این الگو در سراسر استان و کشور استوار است.

سید احمد احمدی‌زاده، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری فارس، نیز در آیین بهره‌برداری از ۴۶۰ واحد مسکن نیازمندان، توزیع ۱۰ هزار بسته نوشت‌افزار و آغاز عملیات ۱۰۰ واحد دیگر، گفت سه اقدام هم‌زمان محرومیت‌زدایی در شیراز را عامل امیدآفرینی در جامعه دانست و بر ضرورت روایت‌گری دستاوردها تأکید کرد.