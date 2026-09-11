همدان- خبرنگار کیهان:

شهردار همدان با اشاره به اینکه مدیریت شهری با رویکردی جهادی به دنبال استمرار خدمت‌رسانی و اجرای طرح‌های زیرساختی است، گفت: علی‌رغم محدودیت‌ها، روند اجرای پروژه‌های عمرانی شهرداری همدان به‌هیچ‌وجه متوقف نشده است.

سیدمسعود حسینی در آیین بهره‌برداری از پروژه بهسازی و توسعه بلوار شهیدان حاجی‌بابایی و بوستان شهید جگریان اظهار کرد: اجرای طرح‌های بزرگ عمرانی نیازمند همراهی و انسجام تمامی ارکان مدیریت شهری است که خوشبختانه این تعامل سازنده در همدان به‌خوبی دیده می‌شود.

وی به برنامه‌های ترافیکی شهر اشاره کرد و گفت: با تکیه بر مطالعات طرح جامع ترافیکی، ۱۴ نقطه گره‌ساز در شهر همدان شناسایی و اولویت‌بندی شده است که اصلاح آن‌ها در دستور کار قرار دارد.

شهردار همدان افزود: پروژه‌های بلوار شهید همدانی و بهسازی و توسعه بلوار شهیدان حاجی‌بابایی را نمونه موفقی از اقدامات جهادی دانست که با وجود پیچیدگی‌های فنی همچون جابه‌جایی پل عابر پیاده، ساماندهی فضای سبز و بهسازی منظر شهری در بازه زمانی مطلوبی تکمیل و آماده بهره‌برداری شد.

حسینی با اشاره به پروژه بلوار سردار همدانی نیز اظهار کرد: این محور با عرض حدود ۹ متر و حجم بالای تردد، یکی از نقاط حادثه‌خیز و پرترافیک منطقه بود که با ایجاد معبر هفت‌متری و انتقال سوغات‌سراها، وضعیت تردد در آن بهبود پیدا کرد.

وی ادامه داد: پروژه بهسازی و توسعه بلوار شهیدان حاجی‌بابایی در طول حدود یک کیلومتر و با اعتباری بالغ بر ۵۷۰ میلیارد ریال اجرا شده که ۲۳ میلیارد ریال از این اعتبار به جابه‌جایی تأسیسات برق اختصاص یافته است.

شهردار همدان همچنین به بهسازی بوستان شهید جگریان اشاره کرد و گفت: این پروژه در ابتدا در برنامه منطقه ۳ قرار نداشت، اما در پی مطالبه شهروندان و توجه مدیریت شهری، در دستور کار قرار گرفت و اقداماتی همچون جانمایی آلاچیق، تعویض جداول، ساماندهی فضای بازی کودکان و رنگ‌آمیزی در آن انجام شد. حسینی با اشاره به اولویت‌های عمرانی در مناطق مختلف شهر بیان کرد: بازگشایی و اصلاح معابر، توسعه سرانه فضای سبز، پیاده‌راه‌سازی و ارتقای کیفیت آسفالت معابر از جمله برنامه‌های محوری مدیریت شهری است که به‌صورت مستمر دنبال می‌شود.