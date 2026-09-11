خسارت طوفان سهمگین به ۷۷۲ واحد مسکونی و ۲۵۰ فیدر برق در مازندران
ساری-خبرنگار کیهان:
طوفان سحرگاه سهشنبه این هفته در مازندران خسارتهای گسترده برجا گذاشت.
بر اثر بارش شدید و رگباری باران، وزش باد و طوفان بامداد روز سهشنبه در برخی نقاط استان موجب آبگرفتگی معابر، سقوط درختان، اختلال در تردد، قطعی برق و آسیب به واحدهای مسکونی، اراضی کشاورزی و زیرساختهای ارتباطی شد. با تشدید فعالیت سامانه بارشی از بامداد سهشنبه، بخشهایی از مرکز و شرق مازندران بیش از سایر نقاط تحت تأثیر قرار گرفتند و در برخی شهرها آبگرفتگی معابر و زیرگذرها، سقوط درختان و اختلال در شبکههای خدماتی گزارش شد.
حسینعلی محمدی، مدیرکل مدیریت بحران استانداری مازندران در گفتوگو با خبرنگار ما با اشاره به آخرین وضعیت استان اعلام کرد: بیشترین خسارتهای گزارششده مربوط به آبگرفتگی معابر و زیرگذرها، شبکه توزیع برق و شبکه ارتباطی ناشی از سقوط درختان در معابر شهری بوده است.
وی افزود: در برخی نقاط شهری، آبگرفتگی موجب اختلال در رفتوآمد شد و نیروهای خدمات شهری و دستگاههای امدادی برای بازگشایی معابر و جمعآوری درختان شکسته وارد عمل شدند. همزمان، گزارش مدیریت بحران از آسیب به برخی واحدهای مسکونی روستایی و اراضی کشاورزی شهرستان ساری حکایت دارد و روند ارزیابی خسارتها ادامه دارد.
بر اساس گزارشهای مدیریت بحران مازندران، به تعدادی از واحدهای مسکونی، مزارع و باغها در شهرستان جویبار منطقه آسیب وارد شده و برای برخی خانههای آسیبدیده روستایی، توزیع روکش پلاستیکی برای پوشش موقت سقفها در دستور کار قرار گرفته است. بنا بر این، شهرستان سیمرغ هم گزارشهایی از خسارت به واحدهای مسکونی روستایی، مزارع و باغها دریافت شده است. خسارت به خانهها و بخش کشاورزی در بهشهر، نکا، ۳۰ مورد آبگرفتگی در آمل، قطع درختان در بابل، تأسیسات برق، خسارت به دو مرکز خدماتی در بهنمیر، دو مرکز مخابراتی در بابلسر و ساری، سقوط درختان بر روی شبکه برق قائمشهر، آبگرفتگی معابر و اختلال تردد در محمودآباد و شهرهای رامسر، تنکابن، چالوس، نوشهر، عباسآباد و نور از جمله مناطق آسیبدیده گزارش شده است.