آموزش مهارتی مسیر توانمندسازی نسل آینده عشایر است

اصفهان - خبرنگار کیهان:

رئیس سازمان امور عشایر کشور از برنامه‌ریزی برای توسعه آموزش مهارتی و احیای سهمیه کنکور عشایر خبر داد.

جهان‌بخش میرزاوند، رئیس سازمان امور عشایر کشور، در آیین افتتاح بیست‌وپنجمین اردوی کشوری دانش‌آموزان پسر عشایر که در اردوگاه فرهنگی تربیتی شهید بهشتی باغ ابریشم اصفهان برگزار شد، گفت: آموزش، آگاهی و مهارت‌افزایی مهم‌ترین مسیر توسعه جامعه عشایری و کشور است و باید شرایطی فراهم شود تا نسل آینده عشایر با برخورداری از آموزش باکیفیت و مهارت‌های کاربردی، نقش مؤثرتری در آینده کشور ایفا کند.

وی با اشاره به حضور مسئولان دولت در این مراسم افزود: حضور مسئولان دولت در این برنامه نشان‌دهنده توجه ویژه دولت چهاردهم به جامعه عشایری و ضرورت توسعه متوازن مناطق روستایی و عشایری است.

رئیس سازمان امور عشایر کشور با اشاره به نقش تاریخی عشایر در تحولات کشور بیان کرد: جامعه عشایری در طول تاریخ در عرصه‌های مختلف کشور نقش‌آفرین بوده و امروز نیز عشایر پای‌کار ایران هستند. عشایر در انقلاب مشروطه، انقلاب اسلامی و دوران دفاع مقدس در صحنه حضور داشتند و در جریان جنگ تحمیلی، جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان نیز بار دیگر پای‌کار کشور ایستادند.

میرزاوند گفت: در جریان جنگ رمضان، عشایر در اصفهان با هوشیاری در برابر اقدامات دشمن ایستادند و ۱۱ نفر از عشایر و نیروهای مرتبط با مجموعه‌های عشایری به شهادت رسیدند. وی افزود: در شرایط جنگی، جامعه عشایری یکی از تاب‌آورترین جوامع کشور بود و به همین دلیل سازمان امور عشایر بخشی از ظرفیت‌های خود مانند ناوگان آبرسانی را در اختیار شوراهای تأمین استان‌ها قرار داد تا در صورت آسیب به بیمارستان‌ها، مخازن یا شبکه‌های آب، امکان تأمین آب شرب مناطق فراهم باشد. رئیس سازمان امور عشایر کشور ادامه داد: در همان شرایط، عشایر سهمیه آرد خود را نیز برای پخت نان در اختیار رزمندگان قرار دادند و زنان عشایر نان تهیه کردند و برای نیروهای حاضر در میدان فرستادند.

میرزاوند با اشاره به نقش آموزش در توانمندسازی جامعه عشایری گفت: اگر انقلاب اسلامی شکل نگرفته بود، شاید بسیاری از فرزندان عشایر از تحصیل بازمی‌ماندند، اما در نظام جمهوری اسلامی مسیر رشد و پیشرفت برای فرزندان عشایر فراهم است و نمونه آن این است که فردی از جامعه عشایری می‌تواند مسیر تحصیل را طی کند و در جایگاه‌های مختلف به کشور خدمت کند. وی افزود: استاد محمد بهمن‌بیگی با بنیان‌گذاری آموزش عشایر مسیر تازه‌ای گشود و امروز باید این راه با تمرکز بر آموزش‌های باکیفیت و مهارت‌محور ادامه یابد. رئیس سازمان امور عشایر کشور بیان کرد: آموزش‌های مهارتی باید با ظرفیت‌ها و نیازهای واقعی جامعه عشایری همخوان باشد تا دانش‌آموزان پس از فارغ‌التحصیلی هم امکان ادامه تحصیل داشته باشند و هم بتوانند وارد بازار کار شوند.

میرزاوند ادامه داد: برای توسعه آموزش‌های مهارتی دانش‌آموزان عشایری برنامه‌ریزی شده و در تلاشیم سهمیه کنکور این دانش‌آموزان مجدداً احیا شود تا فرصت‌های پیشرفت تحصیلی آنان گسترش پیدا کند.

وی افزود: در کشور ۲۷۶ مدرسه شبانه‌روزی عشایری وجود دارد و طرحی برای ارائه آموزش‌های تخصصی در این مدارس آغاز شده است تا دانش‌آموزان این مناطق بتوانند به محتوای آموزشی مناسب دسترسی داشته باشند و آموزش‌های مهارتی متناسب با ظرفیت جامعه عشایری دریافت کنند. رئیس سازمان امور عشایر کشور گفت: در این زمینه به دنبال تربیت بهورز عشایری، تکنیسین دامپزشکی، کارگزار بیمه و نیروهای متخصص از میان خود جامعه عشایری هستیم تا دانش‌آموزان پس از فارغ‌التحصیلی بتوانند متناسب با نیازهای جامعه خود وارد بازار کار شوند. همکاری با سازمان فنی و حرفه‌ای نیز در همین راستا دنبال می‌شود. میرزاوند با اشاره به اهمیت اردوهای دانش‌آموزی خاطرنشان کرد: کلید حل مشکلات در آموزش است و برگزاری اردوهای دانش‌آموزی نیز فرصتی برای یادگیری، ارتباط اجتماعی و تجربه زندگی جمعی فراهم می‌کند.