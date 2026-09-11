کد خبر: ۳۳۷۷۶۱
تاریخ انتشار : ۲۰ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۹:۱۹
تجلیل فرماندار تالش از هنرمند پیشکسوت موسیقی اصیل تالشی
تالش – خبرنگار کیهان:
رضا جمشیدی سهساری، فرماندار تالش، از فیروز امانی کلهسرا، نوازنده و خواننده پیشکسوت و از هنرمندان موسیقی اصیل تالشی، تجلیل کرد.
در این آیین که با حضور معاونان فرمانداری، بخشدار اسالم و رؤسای ادارات آموزش و پرورش و فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان برگزار شد، از سالها فعالیت و تلاش این هنرمند در عرصه حفظ و پاسداشت موسیقی و فرهنگ بومی تالش قدردانی به عمل آمد. فرماندار تالش با اشاره به اهمیت حفظ میراث فرهنگی و هنری منطقه، بر حمایت از هنرمندان بومی و انتقال داشتههای ارزشمند فرهنگی و هنری تالش به نسلهای آینده تأکید کرد.