تجلیل فرماندار تالش از هنرمند پیشکسوت موسیقی اصیل تالشی

تالش – خبرنگار کیهان:

رضا جمشیدی سه‌ساری، فرماندار تالش، از فیروز امانی کله‌سرا، نوازنده و خواننده پیشکسوت و از هنرمندان موسیقی اصیل تالشی، تجلیل کرد.

در این آیین که با حضور معاونان فرمانداری، بخشدار اسالم و رؤسای ادارات آموزش و پرورش و فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان برگزار شد، از سال‌ها فعالیت و تلاش این هنرمند در عرصه حفظ و پاسداشت موسیقی و فرهنگ بومی تالش قدردانی به عمل آمد. فرماندار تالش با اشاره به اهمیت حفظ میراث فرهنگی و هنری منطقه، بر حمایت از هنرمندان بومی و انتقال داشته‌های ارزشمند فرهنگی و هنری تالش به نسل‌های آینده تأکید کرد.