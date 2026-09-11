مشهد - خبرنگار کیهان:

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی گفت: ۶۶ درصد از طرح‌های سرمایه‌گذاری خارجی مصوب استان از ابتدای سال تاکنون در بخش صنعت و معدن متمرکز شده که نشان‌دهنده حرکت سرمایه‌های خارجی به سمت فعالیت‌های تولیدی و مولد است.

سید حامد حسینی در گفت‌وگو با ایرنا اظهار کرد: از ابتدای سال جاری تا اول شهریور ماه مجوز ۲۱ طرح سرمایه‌گذاری خارجی به ارزش ۴۹ میلیون و ۲۰۰ هزار دلار در خراسان رضوی صادر شده است.

وی افزود: علاوه بر این طرح‌ها، هشت طرح سرمایه‌گذاری خارجی دیگر به ارزش حدود ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار دلار در انتظار تأیید هیئت سرمایه‌گذاری خارجی قرار دارد که در صورت تصویب، مجموع سرمایه‌گذاری خارجی مصوب استان به حدود ۵۲ میلیون دلار خواهد رسید.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی با اشاره به ترکیب بخش‌های اقتصادی مقصد سرمایه‌گذاری‌های خارجی استان بیان کرد: ۶۶ درصد از کل طرح‌های سرمایه‌گذاری خارجی مصوب در این بازه زمانی مربوط به بخش صنعت و معدن، ۲۴ درصد در حوزه خدمات، پنج درصد مربوط به حمل‌ونقل و پنج درصد نیز در حوزه آب، برق، گاز و زیرساخت‌ها بوده است.

حسینی ادامه داد: تمرکز بخش قابل‌توجهی از طرح‌های سرمایه‌گذاری خارجی خراسان رضوی در حوزه صنعت و معدن نشان‌دهنده ظرفیت این بخش برای جذب سرمایه و توسعه فعالیت‌های تولیدی در استان است.

وی گفت: هدایت سرمایه‌ها به سمت فعالیت‌های مولد می‌تواند آثار مستقیمی بر رشد اقتصادی، افزایش ظرفیت تولید و ایجاد اشتغال پایدار در خراسان رضوی داشته باشد؛ از این‌رو تسهیل فرآیند سرمایه‌گذاری و رفع موانع پیش روی فعالان اقتصادی اهمیت ویژه‌ای دارد.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی افزود: هدایت ۶۶ درصد طرح‌های سرمایه‌گذاری خارجی به بخش صنعت و معدن می‌تواند زمینه حرکت بیشتر اقتصاد استان از فعالیت‌های واسطه‌ای به سمت تولیدمحوری را فراهم کند؛ البته تحقق کامل این ظرفیت نیازمند بهبود فضای کسب‌وکار، تسهیل فرآیندهای اداری و رفع موانع سرمایه‌گذاری است.

حسینی با تأکید بر اهمیت سرمایه‌گذاری در بخش زیرساخت‌ها نیز اظهار کرد: سرمایه‌گذاری در حوزه آب، برق و گاز نقش پشتیبان برای بخش‌های صنعتی و تولیدی دارد و توسعه زیرساخت‌ها می‌تواند زمینه فعالیت و ارتقای سایر بخش‌های اقتصادی استان را فراهم کند.

وی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) را یکی از عوامل مؤثر در توسعه اقتصادی کشورها دانست و گفت: ورود سرمایه خارجی تنها به معنای تأمین منابع مالی نیست، بلکه می‌تواند زمینه انتقال فناوری، دانش فنی، تجربه مدیریتی، مهارت‌های تخصصی و روش‌های نوین بازاریابی را نیز فراهم کند.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی خاطرنشان کرد: استفاده از ظرفیت سرمایه‌گذاری خارجی در کنار تقویت تولید داخلی می‌تواند به افزایش بهره‌وری، توسعه ظرفیت‌های تولیدی و ایجاد فرصت‌های شغلی جدید در استان منجر شود.

خراسان رضوی به عنوان یکی از قطب‌های اقتصادی شرق کشور ظرفیت‌های متنوعی در حوزه‌های صنعت، معدن، خدمات، حمل‌ونقل و زیرساخت دارد و جذب سرمایه‌گذاری خارجی می‌تواند در تکمیل زنجیره‌های تولید و تقویت جایگاه اقتصادی استان در منطقه مؤثر باشد.