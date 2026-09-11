در جنگ ۱۲روزه ۲۷ کشور در حمله به ایران شرکت داشتند

خرم‌آباد - خبرنگار کیهان:

سردار عظیم ابراهیم‌پور گفت: فقط در جنگ ۱۲روزه؛ سرویس اطلاعاتی و توان نظامی ۲۷ کشور شامل ۱۵ کشور از اعضای ناتو و ۱۲ کشور منطقه به‌علاوه رژیم صهیونیستی در حمله به ایران مشارکت داشتند.

فرمانده قرارگاه جهاد تبیین کشور در نشست هم‌اندیشی با فعالان رسانه در خرم‌آباد با اشاره به حمله جنایتکاران آمریکایی و صهیونی به کشورمان گفت: در جنگ ۱۲روزه دشمنان قسم‌خورده نظام مقدس جمهوری اسلامی ۱۲۷ سلطنت‌طلب حرفه‌ای و ۱۰۷ نفر از امرای داعشی را برای ایجاد و هدایت آشوب‌ها وارد کشور کرده بودند و با خیال واهی خودشان اطمینان داشتند که تا ۲۸ خرداد می‌توانند در طول ۵ روز کار نظام را تمام کنند و به اهداف شوم تجزیه و ایجاد ناآرامی در کشورمان برسند.

سردار ابراهیم‌پور با بیان این مطلب که در جنگ ۱۲روزه با وجود پیشنهاد دادن برای پناهگاه، رهبر معظم انقلاب شخصاً با حضور در میدان؛ فرماندهی جنگ را برعهده داشتند، افزود: مکمل حملات نظامی آمریکای جنایتکار شامل گرانی و تورم، افزایش بی‌ضابطه قیمت دلار، تهاجم تمام‌عیار نظامی، سایبری و اطلاعاتی، آشوب بود که برای تحقق اهداف شومشان جریان لیبرال را تسهیل‌گر نقشه‌های خود در داخل کشور می‌دانند.

وی با اشاره به ترور رهبر شهید در جنگ رمضان، آسیب به صنایع هسته‌ای، زیرساخت‌های کشور و حمله به مردم با نیت شکستن روحیه مقاومت آنان، تصریح کرد: به لطف خدا و رشادت عالم‌گیر نیروهای مسلح در شکست متجاوزان، اتحاد و حضور مردم در میدان‌ها، دشمنان کشور در اجرای نقشه‌های شومشان ناکام ماندند. وی با تأکید بر این مطلب که جامعه نیازمند اطلاع‌رسانی دقیق و شفاف است، گفت: رسانه‌ها با روایتگری صحیح عملکرد و ظرفیت‌های کشور را بیان کنند و در جامعه امیدآفرینی نمایند.

مسئول قرارگاه تبیین با تأکید بر این نکته که یهود برای قدرت‌گیری جهانی نیازمند مثلث زر، زورگویی و تزویر است، تصریح کرد: زورگویی در دنیای کنونی در اختیار آمریکا، ناتو و رژیم صهیونیستی است و قدرت زر به ۳۰۰ خاندان یهود بازمی‌گردد که در حوزه‌هایی چون قاچاق مواد مخدر، زنان و دختران و اعضای بدن انسان فعالیت دارند و قدرت رسانه‌ای متشکل از ۴۵۰ شبکه اختاپوسی رسانه‌ای دنیا، از جمله هالیوود و... را برای فریب افکار عمومی دنیا در اختیار دارند.

وی با اشاره به پرونده سیاه اخلاقی، امنیتی و اقتصادی ترامپ، رئیس‌جمهور جنایتکار آمریکا، گفت: شرط ریاست‌جمهوری ترامپ در این دوره نابودی جمهوری اسلامی بود و از این روی بلافاصله کلیه اندیشکده‌های دفاع نظامی را جمع کرد و طرح فروپاشی ایران را خواستار شد که طرح جنگ، آشوب و تجزیه را ارائه کردند و خروجی آن جنگ ۱۲ روزه تاکنون بوده که به برکت اقتدار و شجاعت نیروهای مسلح کشورمان تحت فرماندهی رهبر معظم انقلاب حضرت آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای و حضور مردم رشید کشورمان در اجتماعات سراسری، رشادت‌ها و موفقیت‌های شگفت‌انگیز ایران و خفت و خواری دشمنان در کانون توجه جهانیان قرار گرفته است.