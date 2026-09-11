فارسی | العربي | English
کد خبر: ۳۳۷۷۵۳
تاریخ انتشار : ۲۰ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۹:۲۸
سرویس کیهان » اخبار
الف الف

آخرین سفارش اخلاقی حضرت خضر(ع)(حکایت خوبان)

از حضرت امام زین‌العابدین(ع) روایت شده است که آخرین سفارش خضر به موسی(ع) این بود که فرمود: هیچ‌کس را به گناهیش سرزنش مکن، و براستی که محبوب‌ترین کارها در پیشگاه خدای متعال سه چیز است: 1- میانه‌روی در جود و بخشش 2- عفو در حال قدرت 3- رفق و نرمی نسبت به بندگان خدا، هرکس در دنیا با کسی رفاقت و مدارا کند، خدا هم در قیامت با او مدارا کند. 4- رأس همه حکمت‌ها ترس از خدای تبارک و تعالی است.(1)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- بحارالانوار، ج13، ص294

اشتراک گذاری
captcha
پربازدید ترین پربحث ترین

سه درس بزرگی که کشورهای عرب منطقه از جنگ علیه ایران گرفتند

هویت مشترک انسانی(۲)

ماسک‌های نظامی چگونه گازهای شیمیایی را خنثی می‌کنند؟

طواف نیمه‌تمام برای رفع حاجت مؤمن

ارزش‌گذاری با شاخص‌های رفتار انسانی

جنگ با ایران چگونه ساختار امنیتی شرق آسیا را دگرگون کرد؟

هرکس روبه‌روی انقلاب بایستد باید هلاک شود

تولید انبوه داروی ساشه‌ای برای پیشگیری و انحلال سنگ کلیه کودکان

امام صادق‌(ع)، نماد وحدت اسلامی

الگـوی امـامـت مسجـد؛ «پیش‌نمـاز» یا «امـامِ جمـاعت»؟