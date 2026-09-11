کد خبر: ۳۳۷۷۵۳
تاریخ انتشار : ۲۰ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۹:۲۸
آخرین سفارش اخلاقی حضرت خضر(ع)(حکایت خوبان)
از حضرت امام زینالعابدین(ع) روایت شده است که آخرین سفارش خضر به موسی(ع) این بود که فرمود: هیچکس را به گناهیش سرزنش مکن، و براستی که محبوبترین کارها در پیشگاه خدای متعال سه چیز است: 1- میانهروی در جود و بخشش 2- عفو در حال قدرت 3- رفق و نرمی نسبت به بندگان خدا، هرکس در دنیا با کسی رفاقت و مدارا کند، خدا هم در قیامت با او مدارا کند. 4- رأس همه حکمتها ترس از خدای تبارک و تعالی است.(1)
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1- بحارالانوار، ج13، ص294