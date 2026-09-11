تفاوت راننده قانونمدار و راننده اخلاقمدار
رانندگی بیش از آنکه مهارتی فنی باشد، بازتاب شخصیت، تربیت، فرهنگ و اخلاق فرد است. تجربه نشان میدهد عدهای، خودرو را نه در خدمت آسایش و ایمنی، بلکه بهمثابه وسیلهای برای تسلط و سرعت میبینند. این نگرش میتواند منجر به بینظمی، بیاعتمادی اجتماعی و افزایش حوادث رانندگی شود.
یکی از مسائل اساسی در رفتار رانندگی، تفاوت میان راننده قانونمدار و راننده اخلاقمدار است. شناخت این تفاوتها به ما کمک میکند تا علل تخلفات، رفتارهای پرخطر و کاهش ایمنی رانندگی را بهتر تحلیل کنیم و راهکارهای مؤثر برای ارتقای فرهنگ رانندگی را شناسایی کنیم.
راننده قانونمدار
راننده قانونمدار رفتار خود را بر اساس قانون و جریمه تنظیم میکند. در حقیقت او قوانین راهنمایی و رانندگی را رعایت میکند؛ چون میترسد جریمه شود یا دردسر قانونی پیدا کند. بنابراین در نبود نظارت، ممکن است قانون را زیر پا بگذارد؛ برای مثال چنین رانندهای پشت چراغ قرمز میایستد؛ چون دوربین او را کنترل میکند. کنترل بیرونی و ترس از پیامدها سبب میشود راننده قانونمدار قانون را رعایت کند؛ اما وقتی پای قانون در میان نباشد، ممکن است به رعایت حداقلها بسنده کند. قانونمداری مبتنی بر شناخت سطحی و بیرونی بایدها و نبایدهاست؛ به همین دلیل چنین شخصی نگاهش به دنیا و پیامدهای فوری آن است و ممکن است در برابر رفتارها و خطاهای پنهانی خود در رانندگی بیتفاوت باشد. راننده قانونمدار در شرایط دشوار، شلوغی، خستگی یا عصبانیت، اگر نظارت و الزام قانونی وجود نداشته باشد، ممکن است از حق دیگران چشمپوشی کند و اجازه دهد هیجانات لحظهای و منافع شخصی، تصمیمهای پرخطر و نادرست او را شکل دهد.
راننده اخلاقمدار
راننده اخلاقمدار رفتار خود را بر اساس وجدان، مسئولیت اجتماعی و احترام به دیگران بنا میکند. چنین شخصی قوانین را حتی در غیاب نظارت رعایت میکند. تمرکز او فارغ از قوانین و پلیس و جریمه بر رانندگی درست و ایمنی دیگران است؛ برای مثال چنین شخصی پشت چراغ قرمز میایستد، چون میداند عبور از آن ممکن است جان کسی را به خطر بیندازد. کسی که با تمسک به اخلاق رانندگی میکند، از کنترل درونی، وجدان و خودکنترلی الهی برخوردار است؛ ازاینرو قانون برای چنین شخصی امری حلشده است. او با عبور از پوسته ظاهری قانون به حقیقت مسئولیت اجتماعی و رعایت حق دیگران رسیده است.
همین امر باعث میشود او اضطراب کمتری داشته باشد و احساس مسئولیت بالاتری در وجودش شکل گیرد. اخلاقمداری مبتنی بر شناخت درونی و فهم حقیقت و درک عمیق اثر رفتار بر خود و جامعه است.
راننده اخلاقمدار باور دارد هر عمل، حتی عمل پنهان، در قیامت محاسبه و مؤاخذه میشود؛ به همین دلیل حتی اگر اجبار قانون وجود نداشته باشد، به حکم اخلاق اهل رعایت خواهد بود. در این نگرش، رعایت قوانین حداقلی کافی نیست، بلکه اخلاق شامل رعایت حقالناس، ایثار، گذشت و تقدم منافع جمعی بر منفعت فردی میشود.
راننده اخلاقمدار حتی در شرایط دشوار، شلوغی، خستگی یا عصبانیت، از حق دیگران چشمپوشی نمیکند و اجازه نمیدهد هیجانهای لحظهای منجر به ایجاد خطر شود.
الزامات توسعه اخلاقمداری در رانندگی
۱. آموزش از کودکی و نهادینهکردن جایگاه قانون و وجدان اخلاقی؛
۲. تمرین مسئولیتپذیری و خودکنترلی در موقعیتهای روزمره؛
۳. ارتقای مهارت و آگاهی فنی رانندگان؛
۴. ایجاد اعتماد اجتماعی و توجه به اثر رفتار فرد بر جامعه؛
۵. رعایت اخلاق اسلامی، حقالناس و حرمت جان انسانها.
بنابراین ارتقای فرهنگ رانندگی تنها با قانونگذاری و نظارت امکانپذیر نیست، بلکه نیازمند پرورش اخلاق، وجدان اجتماعی و مسئولیتپذیری در افراد است؛ این امر میتواند به کاهش تخلفات، افزایش اعتماد اجتماعی و حفظ حرمت جان انسانها منجر شود.
* زهرا ابراهیمی