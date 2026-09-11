بیداری و توجه به معنویات اولین گام برای مبارزه با هوای نفس(سلوک عارفانه)

«اولین قدم (در سیر الی الله) این است که ما بیدار شویم و توجه کنیم به اینکه عالم طبیعت چی هست؟ و ما در عالم طبیعت به کجا می‌رویم؟ در سیر هستیم همه، این سیر به کجا منتهی می‌شود؟ این اول قدمی است که برای کسانی که سلوک الی الله می‌کنند. اول قدم این است که بیدار شوند، غفلت را کنار بگذارند، توجه به معنویات بکنند، به ماوراء طبیعت بکنند. این راه یک راه طولانی است که ما در اوایلش واقع هستیم و باید سیر بکنیم، و تا آخر سیر بکنیم. اگر در حال غفلت ما را سیر دادند و ما بیدار نشدیم تا وقتی که از عالم طبیعت بیرون نرفتیم ما سعادتمند نیستیم.»(1)

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1- صحیفه امام، ج10، ص242