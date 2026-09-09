ماسک‌های ضدشیمیایی با بهره‌گیری از طراحی پیچیده در فیلترهای زغال فعال و مهندسی دقیق مکانیک سیالات، با خنثی‌سازی مرگبارترین گازهای شیمیایی، سربازان را در مناطق آلوده حفظ می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری فارس، در دنیای پیچیده تسلیحات مدرن، فناوری همواره ابزار دوگانه‌ای بوده است که گاه در خدمت کشتار و ویرانی، و گاه به عنوان سپر دفاعی برای حفظ جان انسان‌ها به کار می‌رود.

یکی از هولناک‌ترین ابداعات نظامی بشر در قرن بیستم، تسلیحات شیمیایی و گازهای سمی بود که مرگی خاموش، زجرآور و بی‌رحمانه را به همراه داشت. هر چند این تسلیحات ابداع آلمانی‌ها در جنگ جهانی اول بودند اما برای ما ایرانیان، درک این وحشت و اهمیت تجهیزات نبرد متقابل، نیازی به مطالعه تاریخ جنگ‌های جهانی ندارد. کافی است به خاطرات دوران جنگ اطرافیان خود مراجعه کنیم یا سکانس‌های دلهره‌آور فیلم‌های سینمای دفاع مقدس را به یاد بیاوریم؛ لحظاتی که با شنیدن فریاد هولناک شیمیایی، شیمیایی، رزمندگان به سرعت ماسک‌های لاستیکی تیره رنگ را بر صورت می‌کشند. این ماسک‌ها، در آن سال‌های پرالتهاب، تنها سد دفاعی سربازان ما بودند که اثرگذاری حملات شیمیایی گسترده و ناجوانمردانه رژیم بعث صدام را در میادین نبرد تا حد زیادی خنثی می‌کردند.

البته هرگز از یاد نمی‌بریم که این تسلیحات شیطانی، در سایه سکوت مرگبار و شرم‌آور مجامع بین‌المللی و سازمان‌های مدعی حقوق بشر و تامین همزمان از سوی آلمان و متحدان غربی صدام بر سر مردم بی‌گناه و غیرنظامیان شهرهایی چون سردشت و حلبچه فروریخت و فجایعی جبران‌ناپذیر و تاریخی رقم زد. اما در خطوط مقدم، این تجهیزات به ظاهر ساده اما از لحاظ علمی پیچیده، چگونه توانستند در برابر مرگبارترین گازهای اعصاب و خردل مقاومت کنند؟

در ادامه، به بررسی سازوکار فنی و مهندسی ماسک‌های ضدشیمیایی می‌پردازیم.

طراحی مهندسی

سد غیرقابل نفوذ فیزیکی

اولین قدم در خنثی‌سازی یک حمله شیمیایی، ایجاد یک محیط کاملاً ایزوله برای مجاری تنفسی و بینایی کاربر است. مهندسی بدنه ماسک‌های نظامی بر پایه اصول مکانیک سیالات و ارگونومی دقیق صورت انسان طراحی شده است. لبه‌های این ماسک‌ها از سیلیکون‌های بسیار مقاوم، انعطاف‌پذیر و یا لاستیک‌های فشرده (مانند بوتیل) ساخته می‌شوند. هدف از این طراحی آن است که با ایجاد یک فشار منفی خفیف در زمان استنشاق، ماسک به طور کامل روی فرم استخوانی و عضلانی صورت (از چانه تا پیشانی) قفل شود. در این سیستم عایق‌بندی، وجود حتی یک روزنه در حد دهم میلی‌متر، به معنای نفوذ گازهای کشنده است.

همچنین، مدیریت جریان هوا با استفاده از سیستم دریچه‌های هوشمندِ یک‌طرفه انجام می‌شود. هنگام دم، دریچه‌های ورودیِ متصل به فیلتر باز شده و هوای تصفیه شده را به داخل هدایت می‌کنند. اما در زمان بازدم، این مسیر فوراً مسدود شده و دریچه خروجی (دریچه بازدم) باز می‌شود تا دی‌اکسیدکربن و رطوبت نفس کاربر به بیرون رانده شود، بدون آنکه ذره‌ای از هوای آلوده محیط بتواند به فضای داخل نقاب نفوذ کند.

قلب تپنده سیستم

طراحی فنی فیلترهای چندلایه

بدنه ماسک به تنهائی تنها یک محفظه نگهدارنده است؛ عملکرد اصلی فناوری در کارتریج یا فیلترهای استوانه‌ای شکل متصل به آن رخ می‌دهد. این فیلترها مانند یک صافی هوای پوشیدنی عمل می‌کنند و هوا را در کسری از ثانیه از سه فاز مختلف عبور می‌دهند.

فاز اول، یک سیستم تصفیه فیزیکی بسیار متراکم است. شبکه‌ای درهم تنیده از الیاف شیشه‌ای یا پلیمری که به عنوان فیلتر ذرات عمل کرده و همانند سدی در برابر گرد و غبار آلوده به مواد رادیواکتیو، باکتری‌ها، ویروس‌ها و ذرات معلق بیولوژیکی می‌ایستد. این بخش وظیفه دارد تا تهدیدات فیزیکی و میکروبی را پیش از رسیدن به بخش شیمیایی به دام بیندازد.

زغال فعال

هزارتوی نانومتری و تله مرگبار گازها

پس از عبور از فیلتر ذرات، هوا به بخش حیاتی فیلتر یعنی محفظه زغال فعال می‌رسد.

زغال فعال با زغال‌های معمولی تفاوت بنیادین دارد و حاصل یک فرآیند پیچیده حرارتی و شیمیایی است. طی این پردازش صنعتی، ساختار کربن شکافته شده و میلیون‌ها منفذ و حفره میکروسکوپی در مقیاس بسیار کوچک در حد نانو در آن ایجاد می‌شود.

این فناوری باعث می‌شود که سطح تماس زغال به شکل حیرت‌آوری افزایش یابد؛ به طوری که تنها یک مشت کوچک از این ماده، مساحت سطحی معادل چندین زمین فوتبال دارد! مکانیزم عمل این بخش بر پایه پدیده فیزیکی جذب سطحی استوار است. مولکول‌های گازهای سمی که به دلیل ابعاد بسیار ریزشان از فیلتر اولیه عبور کرده‌اند، وارد این هزارتوی اسفنجی و متخلخل می‌شوند.

ساختار هندسی این منافذ به گونه‌ای است که مولکول‌های هوا (اکسیژن و نیتروژن) اجازه عبور پیدا می‌کنند، اما مولکول‌های سنگین‌تر و متفاوتِ گازهای شیمیایی درون این حفراتِ بی‌نهایت ریز گیر افتاده و با پیوندهای فیزیکی به دیواره‌های کربنی می‌چسبند و برای همیشه محبوس می‌شوند.

واکنش‌های شیمیایی مکمل

تیر خلاص به عوامل اعصاب

با وجود کارایی خیره‌کننده زغال فعال، برخی از گازهای جنگی مانند گازهای اعصاب، سیانور خون یا عوامل خفه‌کننده خاص، به سادگی در تله‌های فیزیکی زغال گیر نمی‌کنند و ممکن است به دلیل فراریت بالا از منافذ عبور کنند. برای مقابله با این تهدیدات، فناوری فیلتراسیون از فرآیند پیچیده‌ترِ جذب شیمیایی بهره می‌برد.

در این مرحله، سطوح متخلخل زغال فعال با استفاده از نمک‌های فلزی و ترکیبات شیمیایی خاصی مانند مس، نقره، روی یا مولیبدن در شرایط آزمایشگاهی آغشته و اشباع می‌شوند.

زمانی که مولکول‌های گازهای بسیار کشنده با این لایه‌های واکنش‌پذیر تماس پیدا می‌کنند، یک واکنش شیمیایی سریع رخ می‌دهد. این واکنش، ساختار مولکولی گاز سمی را درهم شکسته و آن را به ترکیبات بی‌خطر یا کم‌خطرتری تبدیل می‌کند که به شدت با ساختار فیلتر پیوند می‌خورند. این ترکیب هوشمندانه از فیزیک و شیمی، خروجی نهائی را به هوائی پاک و حیاتی تبدیل می‌کند.

نقطه فناوری

چرا فیلترها منقضی می‌شوند؟

با وجود تمام این پیچیدگی ‌های مهندسی، هیچ سپر دفاعی نامحدود نیست. بزرگ‌ترین چالش در فناوری این ماسک‌ها، ظرفیت محدود فیلترهاست. کارتریج‌های شیمیایی مانند اسفنجی هستند که پس از مدتی اشباع می‌شوند. زمانی که تمام منافذ بسیار کوچک زغال فعال توسط مولکول‌های گاز پر شوند، یا مواد شیمیایی واکنش‌دهنده سطح آن به پایان برسند، فیلتر به اصطلاح می‌شکند و گازهای سمی مستقیماً و بدون هیچ مانعی وارد مجاری تنفسی سرباز می‌شوند.

علاوه ‌بر این، گرفتگی فیلتر ذرات در محیط‌های پر از خاک و غبار جنگی، باعث افت شدید فشار هوا و تنگی نفس کاربر می‌شود. رطوبت محیط و حتی رطوبت ناشی از بازدم نیز می‌تواند منافذ زغال را اشغال کرده و کارایی آن را به شدت مختل کند. به همین دلیل است که فیلترهای نظامی به صورت وکیوم و پلمپ نگهداری می‌شوند و در شرایط جنگیِ به شدت آلوده، طول عمر آن‌ها ممکن است به چند ساعت تقلیل یابد؛ لذا آموزش تعویض سریع فیلتر در میدان نبرد، یک اصل حیاتی برای بقا محسوب می‌شود.

ماسک‌های شیمیایی

همچنان در خط مقدم نبرد

فناوری ماسک‌های ضدشیمیایی، تجلیِ ترکیب بی‌نظیر علم مواد، مکانیک سیالات و شیمی کاربردی است. این دستگاه‌های حیاتی ثابت کرده‌اند که در برابر تاریک‌ترین ابداعات بشر، می‌توانند مرز باریک میان مرگ و زندگی را تعیین کنند.

حضور این تجهیزات در نبردهای دفاع مقدس، یادآور روزهایی است که فناوری در قامت یک ناجی ظاهر شد تا اثرات ویرانگر تسلیحات نامتعارف را مهار کند؛ هرچند داغ قربانیان بی‌گناه غیرنظامی که در برابر حملات صدام بی‌دفاع بودند، تا ابد بر پیشانی تاریخ و حامیان صدام باقی خواهد ماند.