معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت با اشاره به تولید داروی «سیترولیز-K» برای پیشگیری و کمک به درمان سنگ‌های ادراری در کودکان گفت: یکی از مشکلات شایع در ایران، شیوع سنگ‌های ادراری است و میزان شیوع این بیماری در کشور نسبت به بسیاری از کشورهای آسیایی بالاتر است.

به گزارش ایسنا، شاهین آخوندزاده، پنجشنبه 12 شهریور در حاشیه آیین رونمایی از دارو سیترولیز-K با اشاره به فعالیت‌های علمی و فناورانه پژوهشکده بیماری‌های کلیه و مجاری ادراری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی اظهار داشت: این پژوهشکده یکی از قدیمی‌ترین مراکز تحقیقاتی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور در حوزه بیماری‌های کلیه و مجاری ادراری است و استادان شناخته‌شده‌ای در آن فعالیت دارند و بسیاری از متخصصان این رشته در ایران و منطقه در این مرکز آموزش دیده‌اند.

وی با بیان اینکه سنگ‌های ادراری یکی از مشکلات شایع در ایران است، افزود: شیوع سنگ‌های ادراری در ایران نسبت به سایر کشورهای آسیایی بیشتر است و یکی از دلایل احتمالی آن می‌تواند فرهنگ مصرف آب در کشور باشد؛ چراکه ایرانیان معمولاً آب کمتری نسبت به میزان مورد نیاز بدن مصرف می‌کنند.

معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت ادامه داد: در حوزه کودکان نیز داروهای داروخانه‌ای برای انحلال یا پیشگیری از تشکیل سنگ وجود دارد که عمدتا بر پایه سیترات پتاسیم هستند و محلول این داروها در داروخانه‌ها تهیه می‌شد، اما این محلول‌ها از نظر طعم و همچنین ماندگاری، گزینه مناسبی برای مصرف کودکان نبودند.

آخوندزاده با اشاره به تولید داروی سیترولیز-K به شکل ساشه گفت: همکاران ما در پژوهشکده بیماری‌های کلیه و مجاری ادراری، سیترات پتاسیم را به شکل پودر قابل حل در آب و به صورت ساشه تولید کرده‌اند که از نظر طعم و ماندگاری، استانداردهای بالای داروسازی را دارد.

وی افزود: مطالعات مربوط به این دارو انجام و نتایج آن نیز منتشر شده است و این مطالعه نشان داده که داروی تولیدشده از نظر تحمل‌‌پذیری و قابلیت پذیرش، وضعیت بسیار بهتری دارد و به همین دلیل یک شکل دارویی مناسب و استاندارد برای کودکان تولید شده است.

معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت با بیان اینکه این دارو می‌تواند هم در درمان و هم در پیشگیری مورد استفاده قرار گیرد، اظهار داشت: این محصول به تولید انبوه رسیده و در حال حاضر در سه داروخانه قابل دسترسی است. پس از تولید انبوه، شرکت تولیدکننده با شرکت‌های پخش قرارداد خواهد بست تا دارو در سراسر کشور توزیع شود.

آخوندزاده با تاکید بر اینکه این دارو، هم برای پیشگیری از تشکیل سنگ در افرادی که مستعد سنگ‌سازی هستند و هم برای کمک به انحلال سنگ موجود مورد استفاده قرار می‌گیرد، گفت: در هر بسته ۳۰ ساشه وجود دارد و این دارو بر پایه سیترات پتاسیم تولید شده و می‌تواند در پیشگیری از تشکیل سنگ و همچنین کمک به انحلال برخی سنگ‌ها مورد استفاده قرار گیرد.

وی در ادامه با اشاره به ظرفیت کشور در تولید داروهای پیشرفته افزود: ایران در حال حاضر بسیاری از داروهای‌های‌تک، به‌ویژه داروهای مبتنی بر زیست‌فناوری، را تولید می‌کند و بخشی از صادرات دارویی کشور نیز مربوط به همین داروهاست که توسط شرکت‌های دارویی دانش‌بنیان تولید می‌شوند.

معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت ادامه داد: برای نمونه، انواع داروهایی که در شیمی‌درمانی یا برای درمان نقص‌های ایمنی استفاده می‌شوند، در کشور تولید می‌شوند و در حوزه داروهای زیست‌فناورانه نیز توانمندی‌های قابل توجهی ایجاد شده است.

آخوندزاده با اشاره به تولید برخی داروهای زیستی در کشور اظهار داشت: برای نمونه، در مواردی دارویی که در سال‌های اخیر در دنیا تأیید شده، با فاصله زمانی کوتاهی در ایران نیز تولید شده است و یکی از داروهای مورد استفاده برای بیماران مبتلا به ام‌اس نمونه‌ای از این توانمندی است.

وی ادامه داد: اگر یکی از این داروها در داخل کشور تولید نمی‌شد، سالانه حدود ۷۵۰ میلیون یورو ارزبری ایجاد می‌کرد، اما تولید داخلی آن موجب جلوگیری از این میزان ارزبری شده است.

معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت با بیان اینکه کارآزمایی بالینی این دارو نیز در داخل کشور انجام شده است، گفت: این مطالعه به صورت یک مطالعه ۱۴ مرکزی در ایران انجام شده است؛ مشابه بسیاری از مطالعات دیگری که در کشور انجام می‌شود و در نهایت این دارو به تولید داخلی و صادرات رسیده است.

آخوندزاده با اشاره به اهمیت اقتصادی تولید داروهای‌ های‌تک افزود: این داروها می‌توانند از خروج ارز جلوگیری کنند و در برخی موارد نیز زمینه ایجاد درآمد ارزی از طریق صادرات را فراهم کنند.

وی با تأکید بر اهمیت پیشگیری از بیماری‌ها و کاهش هزینه‌های درمان گفت: موضوع داروی سیترولیز-K صرفاً به تولید یک محصول دارویی محدود نمی‌شود، بلکه پیشگیری از تشکیل سنگ می‌تواند از ایجاد هزینه‌های بعدی برای بیمار و نظام سلامت جلوگیری کند.

معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت توضیح داد: برای مثال، وقتی یک کودک به سنگ کلیه مبتلا می‌شود، ممکن است نیاز به انجام سی‌تی‌اسکن داشته باشد که برای کشور هزینه و ارزبری به همراه دارد. بنابراین وقتی از تشکیل سنگ پیشگیری می‌کنیم، در واقع از بخشی از هزینه‌های بعدی نیز جلوگیری خواهد شد.