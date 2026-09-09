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کد خبر: ۳۳۷۷۳۴
تاریخ انتشار : ۱۸ شهريور ۱۴۰۵ - ۲۱:۲۴
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طواف نیمه‌تمام برای رفع حاجت مؤمن

امام حسین(ع) و «ابن‌عباس» در حال طواف خانه خدا بودند که یک نفر نزد امام حسین(ع) آمد و گفت: ای فرزند رسول خدا! من به فلانی قرضی دارم. اگر می‌توانی، قرض من را ادا کن. امام حسین(ع) فرمودند: الان هیچ چیزی ندارم. آن مرد گفت: پس از طلبکار من مهلت بخواه؛ زیرا مرا به حبس تهدید کرده است. امام حسین(ع) طواف خود را قطع کردند و با بدهکار روانه شدند تا برای او وساطت کنند. «ابن‌عباس» به امام حسین(ع) عرض کرد: آیا فراموش کردی که معتکف هستی؟! امام حسین(ع) فرمودند: خیر، فراموش نکرده‌ام، ولی از حضرت محمد(ص) شنیدم که می‌فرمود: هر کس حاجت مؤمنی را برآورده سازد، همانند کسی است که نه هزار سال همه‌روزه روزه‌دار باشد و هر شب برای عبادت قیام کند.(1)
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۱- عدة الداعی و نجاح الساعی، ص ۲۳۲

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