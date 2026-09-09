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کد خبر: ۳۳۷۷۳۳
تاریخ انتشار : ۱۸ شهريور ۱۴۰۵ - ۲۱:۲۴
سرویس کیهان » اخبار
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ارزش‌گذاری با شاخص‌های رفتار انسانی

قالَ الإمامُ الصادقُ(ع): «لا تَنظُروا إلی طولِ رُکوعِ الرَّجُلِ وسُجودِهِ، فإنَّ ذلکَ شَيءٌ قدِ اعتادَهُ، فلو تَرَکَهُ استَوحَشَ لِذلکَ، ولکِنِ انظُروا إلی صِدقِ الحَدیثِ وأداءِ الأمانةِ.».
امام صادق(ع) فرمود: (برای ارزش‌گذاری اعمال) به طول دادن رکوع و سجود شخص توجه نکنید؛ زیرا ممکن است به آن عادت کرده است و اگر آن را ترک کند، دچار وحشت شود، ولی به راستی گفتار و ادای امانت او نگاه کنید.(1)
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۱- الکافی، ج ۲، ص ۱۰۵

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