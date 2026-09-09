5/4 همت کالای احتکاری در خراسان رضوی کشف شد

مشهد- خبرنگار کیهان:

فرمانده انتظامی خراسان رضوی گفت: ۴/۵ همت کالای احتکاری معادل ۵۴ هزار میلیارد ریال، از جمله کالای اساسی و یارانه‌ای در پنج‌ماهه سال جاری توسط پلیس امنیت اقتصادی استان کشف شده است.

سردار احمد نگهبان در نمایشگاه کشفیات کالای قاچاق استان خراسان رضوی افزود: این در حالی است که کل مجموع اموال احتکاری کشف شده در مدت مشابه پارسال هفت هزار و ۵۷۰ میلیارد ریال بوده است. وی درخصوص میزان و مقدار کشفیات انواع کالای قاچاق نیز بیان کرد: کشفیات انواع قاچاق در پنج ماهه امسال در بخش‌های مختلف ۱۰۰ درصد نسبت به مدت مشابه پارسال افزایش داشته است. فرمانده انتظامی خراسان رضوی ادامه داد: ۷۵۵ دستگاه ماینر از ابتدای امسال کشف شده است، این مقدار کشفیات معادل مصرف برق حدود

۲۴ هزار واحد مسکونی مردم مشهد بوده است. وی گفت: کشفیات ماینر با اطلاعات و همکاری مردمی و بازدید از سوله‌ها و مکان‌های مختلف در اولویت پلیس استان خراسان رضوی قرار دارد. وی بیان کرد: یکی از اهداف مهم برای رصد و کشف کالای اساسی در بازار این است که می‌خواهیم کالای اساسی که با قیمت پایین و یارانه‌ای، با رانت و احتکار به دست مردم با قیمت‌های گزاف نرسد. به گفته وی، در راستای مقابله با قاچاق کالا انبارها و سوله‌های استان در قالب طرحی، مجددا مورد بازرسی و پالایش قرار خواهند گرفت. فرمانده انتظامی خراسان رضوی همچنین گفت: برای کشف فرآورده نفتی و سوختی که با قیمت یارانه‌ای در جامعه توزیع می‌شود، پلیس نیروی بیشتری به کار گرفته است. وی افزود: در پنج ماهه امسال آمار این کشفیات ۷۴۰ درصد نسبت به مدت مشابه پارسال افزایش داشته است.