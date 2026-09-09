اجرای نخستین سامانه دیدهبانی هوشمند آبیاری کشور در اصفهان
اصفهان- خبرنگار کیهان:
برای نخستینبار در کشور سامانه دیدهبانی آبیاری فضای سبز بر پایه دستگاههای رطوبتسنج و سامانه کنترل از راه دور در اصفهان راهاندازی شد.
مدیرعامل سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری اصفهان گفت: بنابر محاسبات سازمان پارکها و آمار وزارت نیرو، حفظ و نگهداری پنج هزار و ۷۰۰ هکتار فضای سبز شهری اصفهان در شرایط استاندارد به سالانه ۷۲ میلیون مترمکعب آب نیاز دارد که این رقم در شرایط ایدهآل تا ۹۰ میلیون مترمکعب نیز افزایش مییابد؛ اما در حال حاضر تنها ۳۳ میلیون مترمکعب آب (۲۳ میلیون مترمکعب از چاهها و ۱۰ میلیون مترمکعب پساب تصفیهشده) در دسترس قرار دارد. مجتبی حقشناس با اشاره به خشکی اکثر چاههای خارج از حریم رودخانه و تشدید خطر فرونشست زمین افزود: برای جبران این کسری ۵۰ درصدی، طرح جامع آبیاری اصفهان با پیشرفت ۹۰ درصدی در حال اجراست که احداث ۲۰۰ هزار مترمکعب مخزن ذخیره، اجرای خطوط انتقال با لولههای سایز بزرگ (مانند لولهگذاری سایز ۷۰۰ محور خیابان بعثت) و توسعه آبیاری قطرهای زیرسطحی از بخشهای اصلی آن است. وی با تاکید بر اینکه هماکنون بیش از ۶۰ درصد فضای سبز اصفهان به شبکه آبیاری تحت فشار مجهز شده است، و برای نخستینبار در کشور میز کار دیدهبانی آبیاری تفصیلی فضای سبز بر پایه دستگاههای رطوبتسنج و سامانه کنترل از راه دور در اصفهان راهاندازی شد، ادامه داد: توسعه تصفیهخانههای پساب از دیگر اولویتهاست، علاوه بر تصفیهخانههای المپیک و سپاهانشهر، تصفیهخانه ناژوان با ظرفیت ۶۰ لیتر بر ثانیه و تصفیهخانه جنوب در مراحل پایانی تکمیل هستند تا از ظرفیت آبهای خاکستری و غیرمتعارف بیشترین استفاده شود.