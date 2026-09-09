ساخت نیروگاه خورشیدی در ۴۵ مدرسه گناباد کلید خورد
مشهد- خبرنگار کیهان:
فرماندار گناباد گفت: احداث نیروگاه خورشیدی برای ۴۵ مدرسه این شهرستان طی سال جاری برای نخستینبار در دستور کار قرار گرفت.
به گزارش ایرنا ابوالفضل حکیمپور در جلسه ستاد توسعه نیروگاههای تجدیدپذیر گناباد افزود: هدفگذاری این شهرستان آن است که تا پایان سال ۳۰ مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر وارد مدار شود.
وی توسعه نیروگاههای تجدیدپذیر را فرصتی مهم برای تأمین پایدار انرژی، جذب سرمایهگذاری، ایجاد اشتغال و بهرهگیری از ظرفیتهای اقتصادی شهرستان گناباد دانست. فرماندار گناباد ادامه داد: نیروگاههای خورشیدی علاوهبر تامین برق پایدار و کاهش وابستگی به سوختهای فسیلی، نقش مهمی در ایجاد اشتغال، رونق اقتصادی و توسعه پایدار منطقه دارند و گامی مؤثر در مسیر تحقق اهداف زیستمحیطی کشور و به تبع آن گناباد به شمار میروند.
شهرستان گناباد سالانه با ۳۰۰ روز آفتابی از مناطق مستعد و شاخص استان خراسان رضوی در ایجاد و توسعه نیروگاههای خورشیدی است.