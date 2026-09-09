یک میلیون و ۴۰۰ هزار هکتار از اراضی تالابهای کشور دارای سند مالکیت شدند
مشهد- خبرنگار کیهان:
معاون محیط زیست دریایی و تالابهای سازمان حفاظت محیط زیست گفت: تاکنون برای حدود یک میلیون و ۴۰۰ هزار هکتار از اراضی تالابی کشور سند مالکیت اخذ شده است و استانها باید با بهرهگیری از ظرفیت شورای حفظ حقوق بیتالمال، این روند را تا تعیین تکلیف نهائی تالابها ادامه دهند.
احمدرضا لاهیجانزاده در نشست تخصصی «ظرفیتسازی دبیرخانههای مدیریت زیستبومی تالابهای کشور» در مشهد با بیان اینکه وضعیت تالابها دقیقترین شاخص برای ارزیابی مدیریت آب در یک حوضه آبریز است، اظهار کرد: مسائل تالابها را نمیتوان صرفا در محدوده خود تالاب بررسی کرد، بلکه هرگونه تصمیم در سطح کل حوزههای آبریز بر سرنوشت این پهنههای آبی تأثیرگذار است.
وی با اشاره به پیامدهای مخرب برداشتهای بیرویه از آبهای زیرزمینی که منجر به گسترش پدیده فرونشست در کشور شده است، بر لزوم کنترل دقیق برداشتها تأکید کرد.
سرپرست شرکت آب منطقهای خراسان رضوی نیز در این نشست با اشاره به شرایط شکننده اقلیمی در شرق کشور، ضمن اعلام آمادگی برای تقویت همکاری با مجموعه محیط زیست بیان کرد: در مناطقی که فعالیتهای معدنی در کنار حیاتوحش و پهنههای طبیعی قرار دارد، لزوم رعایت ملاحظات محیطزیستی بیش از پیش احساس میشود.
احمد قندهاری افزود: شرکت آب منطقهای استان خراسان رضوی مصمم است تا با افزایش تعاملات حقوقی و فنی، در چارچوب وظایف خود از تخریب اکوسیستمها جلوگیری کند.
آرزو اشرفیزاده با اشاره به در پیش بودن سال آبی ۱۴۰۵-۱۴۰۶، افزود: تامین نیاز آبی محیطزیستی (حقابه) تالابها الزام قانونی است که باید در جداول برنامههای منابع و مصارف وزارت نیرو و شرکتهای آب منطقهای لحاظ شود.
وی با تأکید بر بهرهگیری از توان دیدهبانی تشکلهای محیطزیستی، نقش این جوامع را در نظارت و بهبود وضعیت احیای تالابهای کشور بیبدیل دانست.
معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی نیز در این نشست با اشاره به اهمیت تالابها و وضعیت منابع آبی استان اظهار کرد: وضعیت کنونی تالابها در کشور، حاصل برنامهریزیها و اقداماتی است که طی سالهای گذشته انجام شده و در کنار خشکسالی و کاهش بارشها، شرایط مناسبی را برای بسیاری از تالابها ایجاد نکرده است.
جواد نباتی افزود: در خراسان رضوی نیز بخشی از تالابها و رودخانههای استان با کاهش منابع آبی مواجه هستند، اما برخی مناطق همچنان شرایط مناسبی دارند و تلاش میشود با همکاری دستگاههای مرتبط، وضعیت موجود حفظ و بهبود یابد.