فرماندار تالش: مسیر توسعه شهرستان از همدلی، همگرایی و مشارکت همه جریانهای سیاسی میگذرد
تالش– خبرنگار کیهان:
فرماندار تالش در نشست با گروهها و احزاب سیاسی شهرستان، با تأکید بر ضرورت تقویت همدلی و همگرایی میان جریانهای سیاسی، گفت: همه ظرفیتهای فکری و سیاسی شهرستان باید در مسیر خدمت به مردم، رفع مشکلات و اعتلای ایران اسلامی به کار گرفته شود.
رضا جمشیدی سهساری در نشست با جمعی از نمایندگان گروهها و احزاب سیاسی شهرستان، با اشاره به اهمیت نقشآفرینی جریانهای مختلف سیاسی در فرآیند توسعه و پیشرفت منطقه، عنوان کرد: اختلاف دیدگاهها میتواند زمینهساز پویایی و رشد باشد، اما آنچه امروز بیش از هر زمان دیگری ضرورت دارد، همدلی، همگرایی و حرکت مشترک در مسیر خدمت به مردم است.
فرماندار تالش با تأکید بر اینکه مسئولیتها و جایگاههای اجرائی باید در خدمت منافع عمومی قرار گیرد، افزود: امروز بیش از آنکه نیازمند برجستهسازی مرزبندیهای سیاسی باشیم، نیازمند تقویت نقاط اشتراک و استفاده از ظرفیت همه دلسوزان شهرستان برای حل مسائل و مشکلات مردم هستیم.
وی با اشاره به رویکرد دولت وفاق ملی تصریح کرد: دولت وفاق ملی با نگاه به مشارکت همه جریانهای سیاسی و اجتماعی شکل گرفته و همه گروهها و سلایق، در چارچوب قانون و در سایه وحدت، میتوانند در مسیر خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی و ایران عزیز نقشآفرین باشند.
جمشیدی سهساری ادامه داد: تالش برای عبور از مسائل و دستیابی به توسعه متوازن، به حضور و مشارکت همه ظرفیتها نیاز دارد و فرمانداری از گفتوگو، همفکری و ارائه دیدگاههای سازنده جریانهای سیاسی استقبال میکند.
فرماندار تالش، رفع مشکلات شهرستان و پاسخگویی به مطالبات مردم را از مهمترین اولویتهای مدیریت شهرستان عنوان کرد و گفت: هر دیدگاه و پیشنهادی که بتواند گرهی از مشکلات مردم باز کند، برای مدیریت شهرستان ارزشمند و قابل استفاده است و باید از این ظرفیتها به بهترین شکل بهره گرفت.
وی با بیان اینکه خدمتگزاری زمانی معنا پیدا میکند که مسئولان در کنار مردم و همراه با آنان باشند، خاطرنشان کرد: با مردم بودن و برای مردم بودن باید به رویکردی دائمی در مدیریت اجرائی شهرستان تبدیل شود؛ چرا که اعتماد عمومی، سرمایهای ارزشمند برای پیشبرد امور و تحقق برنامههای توسعهای است.
فرماندار تالش در پایان بر ضرورت حفظ وحدت و انسجام اجتماعی تأکید کرد و گفت: امروز همه ما با وجود تفاوت در دیدگاهها، در یک نقطه مشترک قرار داریم و آن، خدمت به مردم، سربلندی ایران و تقویت نظام جمهوری اسلامی است. تالش زمانی مسیر پیشرفت را با قدرت طی خواهد کرد که همه ظرفیتهای آن در کنار یکدیگر و با رویکردی مبتنی بر گفتوگو، تفاهم و وفاق به میدان بیایند.
در این نشست نمایندگان گروه و احزاب سیاسی فعال در شهرستان به بیان نظرات در حوزههای مختلف پرداختند.
تأکید فرماندار تالش بر ساماندهی رودخانهها
و ارتقای ایمنی مسیرهای روستایی
فرماندار تالش با حضور در محدوده روستاهای خانقاه و میانده، ضمن بررسی وضعیت رودخانه خالهسرا ۵۷، بر حفظ حریم و بستر رودخانه، ساماندهی مسیر و افزایش ایمنی تردد روستاییان تأکید کرد.
رضا جمشیدی سهساری فرماندار تالش، با همراهی معاون هماهنگی امور عمرانی فرمانداری، بخشدار اسالم و رئیس اداره راهداری و حملونقل جادهای، از رودخانه خالهسرا ۵۷ در محدوده روستاهای خانقاه و میانده بازدید کرد.
در این بازدید، وضعیت بستر و حریم رودخانه و مسیر ارتباطی روستاهای منطقه مورد بررسی قرار گرفت و بر ضرورت حفظ حریم و بستر رودخانه، نظارت مستمر و اجرای اقدامات لازم برای ساماندهی آن تأکید شد.
همچنین با توجه به اهمیت مسیر ارتباطی روستاهای منطقه، موضوع ارتقای ایمنی تردد و رفع نقاط دارای مشکل در این مسیر مورد توجه قرار گرفت تا با اجرای اقدامات عمرانی و راهداری لازم، زمینه تردد ایمنتر و روانتر اهالی فراهم شود.
فرماندار تالش در این بازدید بر هماهنگی دستگاههای اجرائی و پیگیری میدانی مسائل منطقه برای صیانت از حریم رودخانه و ارتقای ایمنی راههای روستایی تأکید کرد.