انتصاب سرپرست شرکت صنایع چوب و کاغذ ایران (چوکا)

تالش– خبرنگار کیهان:

سرپرست شرکت صنایع چوب و کاغذ ایران (چوکا) با حکم مدیرعامل گروه صنعت سلولزی تامین منصوب شد

اسماعیل نبی‌زاده که در کارنامه کاری خود سابقه معاونت نظارت بر امور شرکت‌های هلدینگ تاسیکو را دارد با حکم محمد رحمانی به این سمت منصوب شد.

در حکم مدیرعامل تاسیکو برای سرپرست جدید شرکت صنایع چوب و کاغذ ایران (چوکا) آمده است: «انتظار می‌رود با بهره‌گیری از دانش، تجربه و توانمندی‌های حرفه‌ای خود و در هماهنگی با سایــر اعضای‌ هیئت‌مدیره، در چارچوب اساسنامه و قانون تجارت و میثاق‌نامه، در جهت حفظ و ارتقای منافع شرکت گام بردارید و با رویکردی اسـتراتژیک و سیسـتمی و پایبندی به ستون‌های چهارگانه حاکمیت شرکتی- مسئولیت ‌پذیری، پاسخگویی، شفافیت و عدالت- در کلیه تصمیمات مدیریتی، زمینه‌ساز رشد، بهره‌وری و خلق ارزش پایدار بوده و در این مسئولیت، نقشی مؤثر و ماندگار ایفا کنند