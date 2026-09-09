طوفان سهمگین همراه با بارش باران سیلآسا در نوار ساحلی شمال کشور
ساری- خبرنگار کیهان:
سحرگاه سهشنبه بر اثر تغییرات جوی طوفان و باران سیلآسا در نوار شمالی کشور موجب ریشهکن شدن درختان، قطعی برق و آبگرفتگی معابر، کنده شدن سقف برخی منازل و تاسیسات، تخریب جادهها و ایجاد خسارات سنگین به واحدهای خدماتی، دامپروری، کشاورزی و... شده است.
وقوع طوفان شدید، رعدوبرق بیسابقه و بارش تگرگ در ساعت ۴ بامداد سهشنبه در ساری، مرکز استان مازندران، موجب آبگرفتگی معابر و زیرگذرها، واژگونی درختان کهنسال، تخریب دیواره مجتمعها و خسارت به شبکه توزیع برق شد که بلافاصله عوامل اجرائی و تیمهای امدادی اداره برق ساری و دیگر سازمانها و نهادها با حضور در مناطق آسیبدیده، عملیات پاکسازی و بازسازی شبکه را آغاز کردند و پس از چند ساعت وضعیت به پایداری رسیده است.
شدت وزش باد باعث طوفانی سهمگین شد که طی آن تعدادی از درختان بزرگ و تنومند در مناطق مختلف شهری واژگون شده و در برخی نقاط، سقوط درختان و شاخهها منجر به تخریب دیواره مجتمعها و آسیب به تاسیسات شهری، آبگرفتگی محل کسب و کارگردید و متعاقب آن موجب قطع جریان برق در برخی مناطق شهری شد و به علت شکست درختان و سرشاخهها و آبگرفتگی زیرگذرها و برخی معابر موجب ترافیک سنگین در شهرها و جادههای مواصلاتی شده که با اقدام ضربتی و جهادی اداره برق و دیگر دستگاهها مشکلات برطرف شده است.
به گزارش خبرنگار ما برآورد خسارات ناشی از این سیل و طوفان در سطح شهر ساری و استان مازندران در دست بررسی است و میزان دقیق آن بهزودی از سوی مراجع ذیصلاح اعلام خواهد شد.