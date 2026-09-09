رونق تولید برنج در اسالم از دسترنج کشاورزان تا چرخش چرخ کارخانهها
تالش– خبرنگار کیهان:
رضا جمشیدی سهساری فرماندار تالش، با همراهی آذر طالش ساسانی، بخشدار اسالم، با حضور در تعدادی از کارخانههای برنجکوبی بخش اسالم، از نزدیک روند فعالیت این واحدها و فرآیند تبدیل دسترنج کشاورزان به محصول نهائی را بررسی کردند.
در این بازدید، بر اهمیت حمایت از کشاورزان، تقویت واحدهای برنجکوبی و رونق زنجیره تولید و فرآوری برنج در منطقه تأکید شد؛ مسیری که میتواند زمینهساز افزایش ارزش افزوده محصول، پایداری اشتغال و تقویت اقتصاد روستایی باشد.
فرماندار تالش ضمن خداقوت و قدردانی از کشاورزان زحمتکش منطقه و تلاش کارخانهداران، بر استمرار حمایت و توجه به ظرفیتهای بخش کشاورزی و صنایع وابسته تأکید کرد.
جمشیدی سهساری خاطرنشان کرد: بیتردید دسترنج کشاورزان، سرمایهای ارزشمند برای اقتصاد منطقه است و رونق کارخانههای برنجکوبی، حلقهای مهم در مسیر شکوفایی تولید و معیشت مردم به شمار میرود.