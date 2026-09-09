آتش‌بس ادعائی در غزه نتوانسته است مانع از توحش صهیونیست‌ها شود و ارتش این رژیم با صدور فرمان‌های تخلیه‌ اجباری در اردوگاه‌های آوارگان، گامی آشکار در جهت تشدید فشار بر غیرنظامیان فلسطینی برداشته است.

ارتش رژیم اسرائیل به تازگی دستور تخلیه‌ حداقل پنج منطقه را در غزه صادر کرد که شامل اردوگاه‌های البریج و نصیرات در مرکز غزه، اردوگاه الشاطی در غرب شهر غزه و مناطقی در نزدیکی بیمارستان الشفا می‌شود. شواهد میدانی نشان می‌دهد این دستور تخلیه پیش‌‌زمینه‌ای برای بمباران گسترده این مناطق است. پیش از این در ۹ می ‌۲۰۲۶ (19 اردیبهشت)، ارتش رژیم صهیونیستی پیش از بمباران یک منطقه در اردوگاه الشاطی با سه موشک، دستور تخلیه آنجا را داده بودند. این سبک الگو اخطار تخلیه و بمباران فوری در حقیقت نه یک هشدار انسانی، بلکه تاکتیک صهیونیست‌ها برای توجیه جنایت و ایجاد هراس جمعی است. نظامیان صهیونیست اکنون در حال تنگ‌تر کردن محاصره نوار غزه هستند و تلاش دارند روند پاکسازی قومی فلسطینیان را تسریع کنند.

این در حالی است که احزاب راستگرای صهیونیست برای جلب‌توجه صهیونیست‌های افراطی از هیچ توحشی علیه فلسطینیان مضایقه نکرده و بر طبل پاکسازی غزه می‌کوبند. ایتمار بن‌گویر، وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی، به عنوان یک نمونه صراحتاً از قتل‌عام روزانه 30 تا 40 فلسطینی در غزه حمایت کرده و برنامه پاکسازی این باریکه را نیز ارائه داده است.

تشدید نگرانی‌ها با آغاز فصل سرما

همزمان با تشدید توحش صهیونیست‌ها، زمستان در راه است و هزاران خانواده آواره در چادرهای فرسوده و ویرانه‌های خانه‌های تخریب‌شده، با تهدیدی مضاعف روبه‌رو هستند. طبق آمار رسمی، حدود ۱٫۵ میلیون فلسطینی، معادل سه‌چهارم جمعیت غزه اکنون در چادرها یا سرپناه‌های موقت زندگی می‌کنند. مدیرکل دفتر رسانه‌ای دولت در غزه در فراخوانی فوری به جامعه بین‌المللی هشدار داد باران و سرما تهدیدی مستقیم برای جان غیرنظامیان فلسطینی است. آسیب‌پذیرترین افراد در حال حاضر کودکان یتیم، سالمندان و افراد دارای معلولیت هستند.

طی سال گذشته، دست‌کم 21 آواره فلسطینی شامل 18 کودک بر اثر سرمای شدید در اردوگاه‌های آوارگان جان سپردند. سازمان‌های بشردوستانه می‌گویند در صورت ادامه محاصره غزه از سوی صهیونیست‌ها و عدم تأمین نیازهای اساسی همچون چادرهای ضدآب، پتو، و لباس زمستانی، احتمال وقوع فاجعه‌ای بزرگ‌تر در زمستان پیش‌رو وجود دارد.

کرانه باختری؛ جبهه دوم پاک‌سازی فلسطینیان

ابعاد جنایات صهیونیست‌ها تنها محدود به نوار غزه نیست. در کرانه باختری نیز نظامیان صهیونیست و شهرک‌نشینان در ۲۴ساعت گذشته چهار فلسطینی را در مناطق نابلس، قلقیلیه و طولکرم به شهادت رسانده‌اند. با ثبت این جنایات جدید، آمار شهدای فلسطینی در این منطقه از ابتدای سال میلادی جاری تاکنون به یکصد تن رسید. در استان طولکرم، نظامیان صهیونیست شش فلسطینی را در یورش‌های گسترده بازداشت کردند. شهرک‌نشینان صهیونیست نیز با حمایت ارتش، به حملات خود علیه روستاهای فلسطینی ادامه دادند. گزارش‌ها حاکی از آن است که شهرک‌نشینان خانه‌ای در جنوب نابلس را به آتش کشیده، خودرویی در ابوفلاح را سوزانده و محصولات کشاورزی روستاییان را نابود کردند.