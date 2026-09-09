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منابع اروپایی می‌گویند افزایش قیمت انرژی در جهان به‌دلیل جنگ آمریکا علیه ایران، بحران انرژی در اروپا را تشدید کرده و قاره سبز امسال باید منتظر «زمستان سیاه» باشد.

جنگ آمریکا علیه ایران، بحران انرژی را جهانی کرده است و تمام تلاش ترامپ و گفتاردرمانی‌های وی جهت پایین آوردن قیمت نفت و بنزین تاکنون موفق نبوده است. دیروز(چهارشنبه) قیمت جهانی نفت برای نخستین‌بار در ماه‌های اخیر به ۱۰۰ دلار در هر بشکه رسید؛ افزایشی که در پی تشدید جنگ‌افروزی ترامپ و واکنش شدید و قاطع ایران و نگرانی سرمایه‌گذاران از تداوم جنگ علیه ایران رخ داده است. این رقم تقریباً ۴۰ درصد بیشتر از قیمت نفت در آستانه آغاز تجاوز علیه ایران در اسفندماه سال گذشته است.

به نوشته «نیویورک‌تایمز» افزایش قیمت نفت بازتاب نگرانی سرمایه‌گذاران درباره مدت‌زمان ادامه جنگ در غرب آسیا است؛ جنگی که اکنون وارد هفتمین ماه شده و بخش قابل‌توجهی از حمل‌ونقل جهانی نفت را با اختلال مواجه کرده است. قیمت گازوئیل نیز در ماه جاری به رکورد جدیدی رسید و از اوج قبلی خود که چهار سال پیش ثبت شده بود، فراتر رفت. قیمت هر گالن گازوئیل اکنون نزدیک به ۶ دلار است که از زمان آغاز جنگ بیش از ۵۵ درصد افزایش یافته است. به نوشته فوربس، با گذشت زمان، افزایش قیمت گازوئیل که به بالاترین حد خود رسیده است، ممکن است آسیب بیشتری به مردم آمریکا وارد کند، زیرا هزینه‌های تجارت را برای کشاورزان افزایش می‌دهد و منجر به افزایش بیشتر قیمت مواد غذایی می‌شود. حتی اگر توافقی حاصل شود، بازسازی ظرفیت تولید نفت آسیب‌دیده در طول جنگ، تأثیر ماندگاری بر قیمت‌ها پس از پایان جنگ خواهد داشت. گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس هم نشان می‌دهد قیمت بنزین در آمریکا در میانگین ۴ دلار و ۱۴ سنت در هر گالن رسیده و هزینه سفرهای تابستانی را برای میلیون‌ها آمریکایی افزایش داده است. همزمان، کاهش شدید عبور نفت از تنگه هرمز، اختلال در پالایشگاه‌ها و کاهش عرضه جهانی گازوئیل، چشم‌انداز کاهش قیمت سوخت را با ابهام روبه‌رو کرده است. به نوشته آکسیوس، با افزایش هزینه‌های سوخت در هر ۵۰ ایالت آمریکا به‌دلیل جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران، هر خانوار آمریکایی به طور متوسط ​​در شش ماه گذشته ۷۶۳ دلار بیشتر برای سوخت هزینه کرده است. براساس داده‌های رصدگر مؤسسه واتسون دانشگاه براون برای امور بین‌الملل و عمومی، مصرف‌کنندگان آمریکایی در شش‌ماهی که از آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران در

۲۸ فوریه (9 اسفند) می‌گذرد، ۱۰۰ میلیارد دلار بیشتر برای خرید بنزین و گازوئیل پرداخت کرده‌اند. براساس این گزارش مردم آمریکا به‌دلیل جنگ تجاوزکارانه آمریکا هر دقیقه یک میلیون دلار بابت افزایش هزینه‌های بنزین و گازوئیل از جیب خود پول بیشتری پرداخت کرده‌اند.

جهش 89 درصدی قیمت انرژی در اروپا

در اروپا به‌دلیل وابستگی شدید این قاره به واردات انرژی از منطقه غرب آسیا وضعیت بحرانی‌تر است. براساس گزارش‌ها در حالی که ذخایر گاز اروپا به کمترین سطح ۱۵ سال اخیر (۶۲ درصد) سقوط کرده، قیمت گاز با جهشی ۸۹ درصدی نسبت به سال قبل به ۹۰۰ دلار رسیده و بحران انرژی را برای قاره سبز دوچندان کرده است. براساس گزارش ها قیمت گاز طبیعی در اروپا در آغاز معاملات هفته جاری با افزایش چشمگیری همراه شد و به نزدیکی مرز

۹۰۰ دلار در هر هزار مترمکعب رسید. به نوشته رویترز، تنگه هرمز به عنوان یکی از مهم‌ترین آبراه‌های جهان، حدود یک‌پنجم از تجارت جهانی گاز طبیعی مایع (ال‌ان‌جی) را عبور می‌دهد که سهم عمده‌ای از آن به قطر تعلق دارد. هرگونه اختلال در این مسیر، تأمین گاز اروپا را با خطر جدی مواجه می‌کند. در این شرایط، شرکت‌های اروپایی برای جبران کمبود احتمالی، ناچار به رقابت با خریداران آسیایی بر سر محموله‌های گاز مایع از حوضه آتلانتیک شده‌اند که خود به افزایش بیشتر قیمت‌ها دامن می‌زند.

به گزارش فارس به نقل از رویترز، تأثیر تنش‌های ژئوپلیتیکی بر قیمت انرژی، در کنار پایین بودن بی‌سابقه سطح ذخایر گاز زیرزمینی اروپا، وضعیت این قاره را برای فصل سرما پیشِ‌رو بسیار شکننده کرده است. براساس داده‌های «زیرساخت گاز اروپا»، مخازن گاز کشورهای عضو اتحادیه اروپا در حال حاضر تنها حدود ۶۲ تا ۶۶ درصد پر هستند که این رقم به‌طور قابل‌توجهی پایین‌تر از میانگین پنج‌ساله این فصل (حدود ۸۳ درصد) است. در آلمان، بزرگ‌ترین اقتصاد اروپا، این میزان تنها به ۵۴ درصد رسیده است.کارشناسان نسبت به تداوم روند صعودی کنونی و احتمال عبور قیمت از مرز ۱۰۰ یورو در هر مگاوات‌ساعت (حدود ۱۰۰۰ دلار) هشدار داده‌اند. با شروع فصل سرما و کاهش بیشتر ذخایر، فشار بر بازار انرژی اروپا تشدید خواهد شد.

زمستان سیاه

مدیران ارشد صنعت نفت اروپا همچنین نسبت به وقوع «زمستان سیاه» در این قاره هشدار دادند؛ چرا که افزایش بی‌سابقه تقاضا در کنار اختلال عرضه در نتیجه تهاجم علیه ایران و جنگ اوکراین، فشار بر قیمت گازوئیل و سوخت جت را به اوج رسانده است و این وضعیت می‌تواند به موج جدید تورم و بی‌ثباتی اقتصادی در اروپا منجر شود.

روزنامه «ال‌پائیس» اسپانیا در گزارشی با تیتر «فعالان صنعت نفت به‌دلیل قیمت بالای سوخت، زمستانی سیاه را برای اروپا پیش‌بینی می‌کنند»، نوشته است: «وضعیت نگران‌کننده است. اگر شرایط در خاورمیانه تغییر نکند، اروپا با هزینه‌های بسیار بالای گازوئیل و سوخت‌های هواپیمایی، با زمستانی بسیار دشوار روبه‌رو خواهد شد»؛ این دیدگاه غالب در میان فعالان صنعت پالایش نفت اروپا است. یک مدیر اجرایی ارشد در حوزه تولید سوخت تأیید می‌کند که از هفته‌های گذشته، این موضوع اصلی‌ترین بحث در انجمن‌های تجاری متشکل از بزرگ‌ترین شرکت‌های پالایشی این قاره است.

به نوشته این گزارش با توجه به اینکه در تابستان گذشته، کمبود سوخت هواپیمایی منجر به محدودیت پرواز در برخی خطوط هوایی شد و قیمت گازوئیل در پمپ‌بنزین‌های اسپانیا به مرز ۲ یورو رسید، اکنون مسئولان بخش تولید پیش‌بینی می‌کنند که وضعیت در ماه‌های آینده وخیم‌تر نیز خواهد شد. براساس این گزارش، کارشناسان از مقامات می‌خواهند که افق نگاه خود را فراتر از قیمت نفت برنت قرار دهند؛ چرا که قیمت این شاخص از محدوده ۷۰ دلار به ۱۰۰ دلار در هر بشکه رسیده است. در همین بازه زمانی، قیمت نفت‌سفید مصرفی هواپیما با جهشی حدود ۸۰ درصدی، از ۹۵ دلار پیش از جنگ آمریکا علیه ایران در خاورمیانه، به بیش از ۱۷۰ دلار در هر بشکه و قیمت گازوئیل نیز در اسپانیا با رشدی نزدیک به ۳۰ درصد، از ۱.۴۲ یورو به ۱.۸۳ یورو در هر لیتر رسیده است.

به گزارش ایرنا به نوشته «ال‌پائیس»، افزایش تقاضا همزمان با کاهش دما، به محدودیت روزافزون عرضه افزوده شده و قیمت سوخت‌ها را مدام بالا می‌برد؛ سوخت‌هایی که عامل اصلی بدترین جهش تورم از زمان آغاز جنگ اوکراین هستند. داده‌های منتشرشده، نگرانی‌های این بخش صنعتی را تأیید می‌کند. طبق گزارش هفته گذشته‌ شرکت ذخایر استراتژیک محصولات نفتی (Cores)، تقاضا در تابستان امسال به بالاترین سطح خود از سال ۲۰۰۹ رسیده است؛ این در حالی است که قیمت‌ها رکوردشکنی کرده‌اند و حتی با وجود بهبود بهره‌وری و وجود جایگزین‌های حمل‌ونقل، تقاضا باز هم افزایش یافته است. علاوه بر این، به نوشته این گزارش، ذخایر استراتژیک مشترک انرژی اتحادیه اروپا در پایین‌ترین سطح سال‌های اخیر قرار دارد و پر کردن آنها دوباره باعث فشار بر قیمت‌ها می‌شود. طبق شاخص مرجع اروپا (TTF)، قیمت گاز در حال حاضر در حدود ۷۵ یورو به ازای هر مگاوات‌ساعت است؛ یعنی تقریباً سه برابر زمستان گذشته. این موضوع باعث می‌شود، همان‌طور که در بحران‌های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ رخ داد، بسیاری از مصرف‌کنندگان بزرگ، گاز را با گازوئیل جایگزین کنند که این روند، فشار بر سوخت‌های مشتق از نفت (که بخش اصلی حمل‌ونقل سنگین را تأمین می‌کنند) را دوچندان می‌کند.