حمله پهپادی به بندر نفتی بزرگ روسیه در دریای سیاه
اوکراین (بخوانید ناتو) در ادامه حملات پهپادی خود به زیرساختهای انرژی روسیه، بندر بزرگ نفتی روسیه در دریای سیاه را هدف قرار داد.
مقامات اروپایی و آمریکایی پس از شکست جدیدترین دور تلاشهای دیپلماتیک برای متوقفکردن جنگ اوکراین پیشبینی میکنند که این جنگ تا سال آینده ادامه یابد. پایگاه خبری بلومبرگ روز (سهشنبه) به نقل از مقامات اروپایی و آمریکایی گزارش داد که انتظار میرود جنگ اوکراین تا سال ۲۰۲۷ ادامه پیدا کند، زیرا جدیدترین تلاش دیپلماتیک آمریکا برای پیشبرد مذاکرات با ولادیمیر پوتین، به نتیجه ملموسی نرسیده است.براساس این گزارش، کرملین برنامهریزی کرده است تا حملات خود را علیه اوکراین در ماههای سرد زمستان، بهویژه بر روی زیرساختهای برق و گرمایشی، تشدید کند. همزمان به نوشته بلومبرگ، مقامات غربی نگران افزایش عملیاتهای ترکیبی روسیه از جمله حملات سایبری، کارزارهای اطلاعاتی و مداخلات سیاسی در کشورهای اروپایی هستند. به گفته این مقامات، هدف مسکو از این اقدامات، تضعیف حمایت عمومی و سیاسی کشورهای اروپایی از اوکراین است.
در سوی دیگر جنگ نیز اوکراین حملات خود را به زیرساختهای انرژی روسیه تشدید کرده است. گزارشها نشان میدهد پهپادهای اوکراینی بامداد دیروز(چهارشنبه) نیز به یک ترمینال نفتی در شهر «نووروسیسک» که یکی از بزرگترین بنادر روسیه در دریای سیاه است، حمله کردند. به گزارش فارس، منابع رسانهای اوکراینی مدعی هستند که این تأسیسات نفتی روسیه در نتیجه حمله پهپادی به آتش کشیده شد. به روایت روزنامه «کییف ایندیپندنت»، تصاویر شاهدان عینی نشان میدهد که یک ساختمان مسکونی نیز در این حمله پهپادی آسیب دیده است. «آندری کراوچنکو»، شهردار «نووروسیسک» وقوع حمله پهپادی اوکراینی را تأیید کرد و گفت که بقایای پهپادهای سرنگونشده نزدیک یک ساختمان مسکونی افتاده است. نووروسیسک که در سرزمین کراسنودار واقع شده، از شمال به دریای آزوف و از غرب به دریای سیاه متصل است. یورش پهپادی جدید به روسیه در حالی انجام شده که حملات مسکو به مواضع ارتش اوکراین بهویژه در دریای سیاه ادامه دارد.