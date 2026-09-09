سرویس خارجی-

در شرایطی که برخی از خبرها حاکی از درگیری مزدوران عربستان و امارات در شمال تعزِ یمن است، انقلابیون یمن به نبرد با هردوی این مزدوران ادامه می‌دهد.

همچنان پاشنه بر همان محور همیشگی این جهانِ پُرآشوب می‌چرخد: «عده‌ای تجاوز می‌کنند و عده‌ای مجبورند که برای دفاع از خود اقدام کنند.» در شرایطی که برخی گزارش‌ها از درگیری میان نیروهای وابسته به عربستان و امارات در جبهه‌های داخلی یمن، از جمله درگیری میان مزدوران دوطرف در استان الضالع، حکایت دارد، نبرد تمام‌عیار میان نیروهای مسلح یمن و گروه‌های مورد حمایت ائتلاف سعودی و اماراتی نیز در چند محور ادامه یافته است. هم‌زمان با افزایش تحرکات میدانی در شمال تعز، الجوف و دیگر مناطق، عربستان بار دیگر به استفاده گسترده از نیروی هوایی برای پشتیبانی از نیروهای همسو با خود روی آورده است. این تحولات در حالی رخ می‌دهد که پس از سال‌ها جنگ، ریاض- بخوانید رژیم صهیونیستی و آمریکا- همچنان تلاش می‌کند معادلات داخلی یمن را از طریق حمایت نظامی و سیاسی از نیروهای نیابتی خود تغییر دهد.

تحولات میدانی

در جبهه الجوف، نیروهای مسلح یمن بنا بر گزارش‌های میدانی، تلاش نیروهای وابسته به عربستان برای تجمع و بسیج نیرو در بازار «الیَتَمه» در منطقه خب والشعف را ناکام گذاشتند. یک منبع میدانی اعلام کرده است که نیروهای یمنی با اجرای عملیاتی برای دور زدن عناصر وابسته به عربستان که در بازار نفوذ کرده بودند، ده‌ها تجهیزات نظامی آنان را منهدم کردند و پس از پاکسازی بازار و مناطق نفوذشده، عناصر متخاصم را در اطراف الجوف تحت تعقیب قرار دادند. همچنین محمد الفرح، عضو دفتر سیاسی انصارالله، از دفع پیشروی نیروهای وابسته به عربستان به سمت ارتفاعات «اللبنات» در شرق الجوف خبر داده و گفته است، نیروهای پشتیبان این گروه‌ها نیز با موشک‌های بالستیک هدف قرار گرفته‌اند. البته نیروهای نظامی تحت حمایت عربستان مدعی شدند که سرانجام اردوگاه نظامی اللبنات را که بزرگ‌ترین پایگاه نظامی در شمال یمن محسوب می‌شود، تصرف کردند. به هر حال، مجموع این خبرهای کمابیش همگون این نشان می‌دهد که برتری هوایی عربستان الزاماً به معنای توانایی نیروهای همسو با ریاض برای تثبیت دستاوردهای زمینی نیست. در سطح سیاسی نیز نشانه‌هایی از هماهنگی عربستان با آمریکا، رژیم صهیونیستی و متحدان غربی آن برای تشدید فشار بر یمن مطرح شده است. شبکه سی‌ان‌ان گزارش داده است که ریاض برنامه‌های جنگی خود را تدوین و متحدانش را در جریان آن قرار داده است.

حمله به مواضع سعودی

در مقابل، نیروهای مسلح یمن نیز تأکید کرده‌اند که حملات عربستان بدون پاسخ نمانده و نخواهد ماند. پس از تشدید حملات هوایی سعودی، آژیرهای هشدار در مناطق جازان، نجران و أبها در جنوب عربستان به صدا درآمد و مقام‌های سعودی از شهروندان خواستند از تجمع در فضای باز و فیلم‌برداری از محل حملات خودداری کنند. گزارش‌های منتشرشده همچنین از حملات یمنی به اهدافی در جنوب عربستان و وقوع آتش‌سوزی در شماری از تأسیسات نفتی خبر داده‌اند؛ حملاتی که به گفته منابع سعودی موجب توقف موقت برخی عملیات در تعدادی از تأسیسات انرژی شد. یحیی سریع، سخنگوی نیروهای مسلح یمن، نیز با اشاره به تشدید حملات سعودی اعلام کرده است که تجاوزات عربستان «بی‌پاسخ نخواهد ماند» و ریاض باید پیامدهای اقدامات خود علیه یمن را بپذیرد. همچنین سخنگوی نیروهای مسلح یمن اعلام کرد یک فروند جنگنده F15SA سعودی پس از برخاستن از پایگاه هوایی ملک خالد در خمیس مشیط، زندان مرکزی شهر الحزم در استان الجوف را با دو حمله هوایی هدف قرار داد.

آخرین خبرها حاکی است که نیروهای ارتش یمن افزون بر غنایم گسترده جنگی تعدادی از مزدوران عربستان را نیز به اسارت گرفته‌اند؛ محور این درگیریها در الجوف یمن است.

۱۳۵ تجاوز در سه روز

ابعاد حملات سعودی به یمن نیز از افزایش قابل‌توجه سطح درگیری حکایت دارد. خبرنگار شبکه المیادین در صنعا گزارش داده است که عربستان طی سه روز بیش از ۱۳۵ حمله هوایی علیه مناطق مختلف یمن انجام داده است. در گزارش‌های دیگر، از ده‌ها حمله به استان‌های الجوف، مأرب، تعز و الحدیده سخن گفته شده و المیادین از انجام ۳۲ حمله در این مناطق خبر داده است؛ شبکه المسیره نیز شمار حملات را در مقطعی ۴۳ نوبت اعلام کرده است. در همین چارچوب، سازمان دفاع شهری یمن از شهادت ۲۳ نفر در حملات به منطقه «الحزم» در استان الجوف خبر داده است.

مزدوران ریاض و ابوظبی به جان هم افتادند

هم‌زمان با این تحولات، گزارش‌ها از بروز شکاف و درگیری میان نیروهای وابسته به دو رقیب منطقه‌ای، عربستان و امارات، حکایت دارد. خبرگزاری‌های منطقه‌ای از وقوع درگیری میان مزدوران عربستان و مزدوران امارات در استان الضالع خبر داده‌اند، موضوعی که بار دیگر پیچیدگی ساختار نیروهای مورد حمایت خارجی در جنوب و دیگر مناطق یمن را برجسته می‌کند. عربستان و امارات که از سال‌ها پیش از گروه‌ها و نیروهای متفاوتی در یمن حمایت کرده‌اند، اگرچه در مقاطع مختلف در یک جبهه قرار داشته‌اند، اما منافع و محاسبات یکسانی در قبال آینده سیاسی و جغرافیایی یمن ندارند. بنابراین، هم‌زمانی درگیری میان نیروهای وابسته به این دو کشور با تشدید نبرد علیه نیروهای صنعا، تصویر روشنی از چندلایه بودن بحران یمن ارائه می‌دهد.