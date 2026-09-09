سرنوشت نامعلوم صدها شهروند سوری در رژیم جولانی

کمیته حقیقت‌یاب در امور سوریه نسبت به تداوم نقض حقوق بشر در این کشورِ تحت حکومت رژیم جولانی و سرنوشت نامعلوم صدها تن ابراز نگرانی کرد.

اوضاع سوریه پس از سقوط دمشق روزبه‌روز آشفته‌تر می‌شود. به گزارش مهر به نقل از المیادین، کمیته حقیقت‌یاب در امور سوریه در گزارش ارائه‌شده به شورای حقوق بشر در ژنو تأکید کرد: تعداد دادگاه‌های برگزار شده علیه عناصر مسلح و ناقضان حقوق بشر در حوادث مربوط به منطقه ساحل و غرب سوریه که ابتدای سال ۲۰۲۵ رقم خورد و همچنین حوادث سویدا در میانه ۲۰۲۵ بسیار محدود بوده است. براساس این گزارش، صدها تن از زمان وقوع درگیری‌های مسلحانه نیروهای رژیم جولانی و نیروهای سوریه دموکرات همچنان مفقود هستند. در این گزارش تأکید شده است: «از موارد نگران‌کننده می‌توان به ثبت مرگ‌و‌میر در مراکز بازداشت، دستگیر کردن فعالان، گسترش تفکرات خشونت‌بار و تهدیدات علیه زنان به‌ویژه فعالان زن سوری و همچنین ازسرگیری درگیری‌ها در سویدا اشاره کرد.»