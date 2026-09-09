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کد خبر: ۳۳۷۷۱۳
تاریخ انتشار : ۱۸ شهريور ۱۴۰۵ - ۲۱:۱۱
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بحران معیشت به یکی از ثروتمندترین کشورهای جهان رسید!

نزدیک به ۱۰ هزار کارمند دولتی کشور ثروتمندِ نیوزیلند در اعتراض به پیشنهاد افزایش حقوقی کمتر از نرخ تورم دست از کار کشیدند.
نزدیک به ۱۰ هزار کارمند دولتی نیوزیلند- یکی از ثروتمندترین کشورهای جهان- روز چهارشنبه در اعتراض به پیشنهاد افزایش حقوقی که کمتر از نرخ تورم است، دست از کار کشیدند. این اعتصاب در چندین وزارتخانه و سازمان دولتی خدمات را مختل کرد و با تجمع مقابل پارلمان همراه شد. کارگران می‌گویند پیشنهاد دولت عملاً باعث کاهش قدرت خریدشان می‌شود، در حالی که هزینه‌های زندگی به‌ویژه پس از جهش قیمت سوخت ناشی از تنش‌ها و جنگ‌افروزی آمریکا علیه ایران به‌شدت افزایش یافته و تورم را به ۴٫۱ درصد رسانده است. اقتصاد نیوزیلند که از سال‌ها پیش با رکود و ضعف تقاضا روبه‌روست، تحت فشار این شوک انرژی قرار گرفته و دولت محافظه‌کار فعلی با وجود هشدارها همچنان بر کاهش تعداد کارمندان دولتی اصرار دارد. این اعتراض‌ها در آستانه انتخابات، فشار سیاسی بر دولت را افزایش داده است.

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