«نه» مردم کره جنوبی به مشارکت در جنگ علیه ایران

مردم کره جنوبی در میانه انتشار اخباری در مورد احتمال مشارکت این کشور در جنگ علیه ایران، در مقابل سفارت آمریکا در سئول تجمع کرده و خطاب به دولتمردان خود گفتند «از جنگ با ایران دور بمانید».

ده‌ها شهروند کره جنوبی روز چهارشنبه از دولت خود خواستند که نیروهای خود را به تنگه استراتژیک هرمز اعزام نکند. آنها جنگ علیه ایران را «جنگی غیرقانونی» از سوی واشنگتن توصیف و آن را محکوم کردند.

معترضان در مقابل محوطه بزرگ سفارت آمریکا در سئول، پلاکاردهایی با شعار «به جنگ تجاوزکارانه نپیوندید» در دست داشتند.

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، مدتی است که متحد شرقی خود یعنی کره جنوبی را برای مشارکت در جنگ با ایران، تحت فشار قرار داده است. سئول پیش‌تر با یک «نه»، عصبانیت ترامپ را برانگیخته بود و همین موضوع باعث شد تا این رئیس‌جمهور، دست دوستی به سمت کره شمالی دراز کند و با برگزاری رزمایش‌های بیشتر با مشارکت کره جنوبی، مخالفت کند.

معترضان کره‌ای در تجمع خود با سر دادن شعارهای «ما نمی‌توانیم جوانانمان را به دریای مرگ بفرستیم»، خواستار عدم مشارکت کشورشان در جنگ تجاوزکارانه آمریکا علیه ایران شدند.

کره جنوبی روز جمعه اعلام کرده بود که در حال بررسی ارائه «کمک‌هایی» به آمریکا در زمینه تنگه هرمز است، به شرطی که آمادگی نظامی خود این کشور به خطر نیفتد. ایران هشدار داده است که هرگونه اعزام نیرو از سوی کره جنوبی، «به‌عنوان حمایت مستقیم از طرف مسئول آن تجاوز تلقی شده و عواقب جدی خواهد داشت».

یکی از معترضان حاضر در این تجمع با تأیید موضع تهران تأکید کرده که «همان‌طور که ایران گفته است، اعزام نیروهای ما به منطقه به منزله مشارکت مستقیم در یک جنگ غیرقانونی خواهد بود.» وی افزوده که آمریکا در جنگ با ایران بسیاری از قوانین بین‌المللی را نقض کرده که از آن جمله می‌توان به «بمباران یک مدرسه ابتدائی و زیرساخت‌های انرژی» اشاره کرد.