در صورت تداوم شرارت دشمن شگفتانههای جدید ایران در راه است
مشاور فرمانده کل و رئیس مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس سپاه هشدار داد: اگر دشمن بر خطای محاسباتی و تداوم تجاوز خود اصرار ورزد، باید خود را برای تماشای شگفتانههای افتخارآمیز و منحصربه فرد ایرانی دیگری آماده کند که بار دیگر، معادلات راهبردی منطقه را به نفع جبهه حق رقم خواهد زد.
سردار سرتیپ پاسدار رمضان شریف، مشاور فرمانده کل و رئیس مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس سپاه در نشست تخصصی شورای مطالعات راهبردی مرکز، با گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان و مجاهدتهای حماسه سازان دفاع مقدس برابر «جنگ تحمیلی آمریکایی–صهیونیستی»، به تبیین ابعاد پنهان و آشکار رشادتهای رزمندگان اسلام در نبرد سرنوشتساز «هرمز» پرداخت.
سردار شریف با اشاره به نقش بیبدیل سردار شهید علیرضا تنگسیری در آغازگری انسداد تنگه راهبردی هرمز، این اقدام را نقطه عطفی در ورود تنگه هرمز به معادلات قدرت منطقهای توصیف کرد و آن را «سلاحی راهبردی و بازدارنده» در اختیار جمهوری اسلامی ایران دانست که نه تنها معادلات میدانی را دگرگون ساخت، بلکه به الگویی الهامبخش برای جبهه مقاومت و هشداری کوبنده برای دشمنان تبدیل شد.
به گزارش ایرنا از پایگاه اطلاعرسانی مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس، مشاور فرمانده کل سپاه با تأکید بر اینکه کل منطقه تحت رصد و اشراف اطلاعاتی دقیق، همهجانبه و لحظهای نیروهای مسلح مقتدر جمهوری اسلامی ایران قرار دارد، تصریح کرد: ائتلاف اهریمنی دشمنان، به ویژه ارتش متجاوز آمریکا و رژیم کودک کش صهیونیستی، اگرچه با جنگافروزی و شرارت آفرینی در پی تضعیف ملت ایران هستند، اما باید بدانند که در برابر ایمان، تدبیر و شجاعت رزمندگان اسلام، هیچ راه فراری جز تسلیم در برابر واقعیات میدان ندارند.
وی با یادآوری واقعه تاریخی شکار زیرسطحی هوشمند و بدون سرنشین متجاوز آمریکایی در تنگه هرمز، این رویداد را نمونهای عینی از ابتکار و قدرت بازدارندگی فعال و فناورانه ایران دانست و هشدار داد: اگر دشمن بر خطای محاسباتی و تداوم تجاوز خود اصرار ورزد، باید خود را برای تماشای شگفتانههای افتخارآمیز و منحصربه فرد ایرانی دیگری آماده کند که بار دیگر، معادلات راهبردی منطقه را به نفع جبهه حق رقم خواهد زد.