شورای امنیت در برابر تجاوزهای اسرائیل به لبنان مسئول است
وزارت امور خارجه با صدور بیانیهای جنایات رژیم صهیونیستی را در لبنان به شدت محکوم و اعلام کرد: شورای امنیت در برابر تجاوزهای اسرائیل به لبنان مسئول است.
وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه (18 شهریورماه) در بیانیهای جنایات رژیم صهیونیستی را محکوم کرد.
در بیانیه وزارت امور خارجه آمده است: وزارت امور خارجه تداوم تجاوزات نظامی رژیم صهیونیستی علیه لبنان از جمله حملات وحشیانه روزهای اخیر به مناطق مسکونی در جنوب این کشور که منجر به شهادت و زخمی شدن دهها تن از شهروندان لبنانی از جمله زنان و کودکان شده است را بهشدت محکوم کرده و ضمن تمجید از مقاومت و پایداری ملت شریف لبنان در برابر سلطهطلبی و اشغالگری رژیم کودککش اسرائیل، بر حمایت جمهوری اسلامی ایران از لبنان در مسیر دفاع از حاکمیت ملی و تمامیت سرزمینی این کشور تاکید میکند.
این بیانیه تاکید میکند: حملات وحشیانه رژیم صهیونیستی به لبنان و اشغال بخشهایی از این کشور که همراه با ارتکاب شدیدترین جنایات جنگی است، در سایه حمایتهای آشکار آمریکا از این رژیم صورت میگیرد و بنابراین رژیم آمریکا، شریک اصلی جنایات رژیم صهیونیستی در لبنان محسوب میشود و باید در این زمینه پاسخگو شود.
در ادامه این بیانیه نوشته شده است: از سوی دیگر بیعملی شورای امنیت سازمان ملل متحد در قبال اقدامات تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی که بدون تردید تهدیدی جدی برای صلح و امنیت منطقهای و جهانی است، نه تنها موجب زیر سؤال رفتن اعتبار و جایگاه سازمان ملل شده است، بلکه رژیم صهیونیستی را در ارتکاب جنایات و گسترش دامنه جنگافروزی جریتر کرده است. سازمان ملل متحد و دبیرکل آن و نیز همه دولتهای عضو، موظف به اتخاذ تدابیر لازم برای توقف حملات تجاوزکارانه و جنایات جنگی رژیم صهیونیستی هستند.
به گزارش ایرنا، در پایان این بیانیه وزارت امور خارجه تصریح میکند: جمهوری اسلامی ایران مسئولیت جهان اسلام و کشورهای منطقه برای حمایت از لبنان در برابر تعدیات رژیم اشغالگر را خاطرنشان میکند و خواستار تحرک جدی سازمان همکاری اسلامی و استفاده از همه ظرفیتهای آن جهت توقف جنایات رژیم صهیونیستی و مؤاخذه و مجازات جنایتکاران این رژیم است.