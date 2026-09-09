ایران قادر به هدفگیری ناوهای متحرک آمریکا شده است
ایجاد معادله «نفتکش در برابر نفتکش» از سوی آمریکا، ایران را وادار به عقبنشینی نخواهد کرد. چنین اقدامی تقریباً بهطور قطع واکنش تلافیجویانه بیشتر ایران را در پی خواهد داشت.
این ارزیابی را دنیس سیترونوویچ، رئیس سابق میز ایران در اطلاعات نظامی ارتش اسرائیل، عنوان کرد و گفت: ایران به فشار مستمر پاسخ خواهد داد و هر دور جدید از اقدامات تلافیجویانه و ضدتلافیجویانه، خطرات متوجه بازارهای جهانی انرژی را افزایش میدهد. حتی اگر ایالات متحده به حمله ادامه دهد، قیمت نفت افزایش خواهد یافت. اقدام نظامی ممکن است هزینههایی را تحمیل کند، اما مشکل تنگه هرمز را حل نمیکند.
احترام جهانی ایران به خاطر مجازات آمریکا
در همین حال، محسن سازگارا از عناصر متواری و فعال اپوزیسیون، با اذعان به اقتدار جمهوری اسلامی ایران گفت: ترامپ بدون هیچ استراتژی وارد جنگ با ایران شد و کارت تنگه هرمز را به ایران داد. ترامپ هم زیاد حرف میزند و هم زیادی حرف میزند؛ سخنان سخیف او در مورد ایران قلب هر ایرانی را به درد میآورد. حضور اسرائیل در جنگ با ایران افکار مسلمانان را به نفع ایران تغییر داد؛ مردم مسلمان زمانی که میفهمند ایرانیام، من را برای نابودی پایگاههای آمریکایی میبوسند.
ضربات سنگین و پرتلفات ایران به آمریکا
سنتکام دیروز عنوان کرد که، در پاسخ به دو حمله موشکی بالستیک ایران به یک ناو آمریکایی، به پنج نفتکش ایرانی حمله کرده است. پس از این اقدام سبعانه، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد: نیروی دریایی قهرمان سپاه در پاسخ به تجاوز و شرارت ارتش تروریست آمریکا، ۲ فروند شناور آمریکایی و ۸ نفتکش را در منطقه مورد هدف قرار داده است. همچنین برخی پایگاههای آمریکا هدف اصابت موشکهای ایران قرار گرفت. همزمان، چند پالایشگاه آرامکو زیر ضرب مقاومت یمن قرار داشت.
دیوید پین، افسر سابق ستاد فرماندهی ارتش آمریکا، درباره تحرکات پنتاگون اذعان کرد: ایران در موجی گسترده از حملات موشکی، ضربات سنگینی وارد کرده که ممکن است به چندین هواپیمای آمریکایی آسیب جدی زده باشد و شمار زیادی از نیروهای نیروی هوایی آمریکا هم بهشدت زخمی شده باشند. آمریکا طی ۲۴ ساعت ۱۰۰ موشک پاتریوت مصرف کرده؛ موشکهایی که صدها میلیون دلار هزینه داشتهاند. این در حالی است که ذخایر موشکهای رهگیر بهطرز خطرناکی رو به کاهش است؛ نه فقط برای دفاع از پایگاههای در خارج از کشور، بلکه حتی برای دفاع از خود در خاک آمریکا.
حیرت در اسرائیل از توانایی ایران
کانال عبری حدشوت با اشاره به درگیریهای اخیر نوشت: در اسرائیل، از تواناییهای ایران شگفتزده شدند، زیرا عملیات پرتاب موشکها را بهتازگی از ۱۲ پایگاه مختلف بهطور همزمان و با دقت انجام دادند.
یک منبع اردنی هم به العربیه گفت: در پی حملات موشکی بالستیک ایران به پایگاههای «موفقالسلطی» و «پرنس حسن» در اردن، شمار زیادی از نظامیان مجروح آمریکایی به پایگاه هوایی رامشتاین در آلمان منتقل میشوند و وضعیت برخی از آنها وخیم گزارش شده است. گفته میشود دستکم چهار موشک مستقیماً به پایگاه موفقالسلطی اصابت
کردهاند.
قیمت نفت برنت از ۱۰۰ دلار گذشت
در پی این تحولات، بهای نفت برنت بیش از
۲ درصد افزایش یافت و بعد از ۴۸ روز مجدداً از
۱۰۰ دلار عبور کرد.
گزارشهای دیگر حاکی است که تولید نفت اوپک در ماه اوت کاهش شدیدی ثبت کرد. به گزارش بلومبرگ، تولید نفت خام اوپک در ماه اوت پس از دو ماه بهبود متوالی، بار دیگر بهطور محسوسی کاهش یافته است. کاهش تولید عربستان نقش مهمی در این افت داشته؛ چرا که تهدیدها علیه هر دو مسیر اصلی صادرات نفت این کشور، جریان عرضه را محدود کرده است.
گزارش رویترز میگوید روز سهشنبه، فقط
۶ کشتی حامل کالا از تنگه هرمز عبور کردند، در حالی که میانگین عبور کشتیها در طول ۱۰ روز اخیر، حدود ۱۲ کشتی بوده است.
هزینه عبور نفتکشها از هرمز هم به ۱۰ تا ۲۰ میلیون دلار رسیده است. نرخها از یکچهارم درصد پیش از ۹ اسفند به سه تا ۱۰ درصد رسیده است. نفتکشی به ارزش ۱۰۰ میلیون دلار اکنون سه تا ۱۰ میلیون دلار میپردازد که پیش از جنگ حدود
۲۵۰ هزار دلار بود.
ایران، ابرقدرت را شکست داده است
همزمان با تشدید تنشها، استیو هانکه، استاد اقتصاد دانشگاه جان هاپکینز، گفت: ایران اکنون یکی از هشت نقطه کلیدی خفهکننده جهان را کنترل میکند. بنابراین، واضح است که ایران، به عنوان یک قدرت متوسط، ایالات متحده ابرقدرت، را شکست داده است. هر دور از این درگیری، ایران را در موقعیتی قویتر و ایالات متحده را در موقعیتی ضعیفتر قرار داده است.»
آلن باور، تحلیلگر فرانسوی، با اشاره به تحولات منطقه و بهدامافتادن یک زیردریایی هوشمند و بدونسرنشین آمریکا توسط ایران گفت: تردیدی وجود ندارد که توانایی ایران دستکم گرفته شده است. این مسئله نهتنها شامل رئیسجمهور آمریکا، بلکه تیم او، پنتاگون و حتی اسرائیل هم میشود.
در همین زمینه، فردریک ساندرتو، استاد دانشگاه و دیگر تحلیلگر فرانسوی، میگوید: ترامپ ادعا میکرد تنگه هرمز تحت تسلط من است، اما ایران با توقیف این شناور زیرسطحی آمریکا را تحقیر کرد. مهندسان ایرانی را دستکم نگیرید و منتظر مهندسی معکوس این ابزار پیشرفته باشید.
نیروی نظامی ندارد
اما شناور مدرن را شکار میکند!
آنا گاسپاریان، مجری و روزنامهنگار آمریکایی، با اشاره به شکار زیردریایی هوشمند آمریکا اظهار کرد: به ما گفته شده بود نیروی دریایی ایران کاملاً نابود شده و اصلاً دیگر وجود ندارد. اگر بخواهیم از منظر نظامی صحبت کنیم، امروز روز خیلی خوبی برای ارتش آمریکا نبوده است. ایران کنترل زیردریایی ما را به دست گرفت!
مالکوم نانس، تحلیلگر اطلاعاتی نظامی، هم گفت: ایران با غنیمتگرفتن زیردریایی فوقپیشرفته آمریکایی، آن را مهندسی معکوس میکند. من در ماه مارس هشدار داده بودم که ایران تمام تلاش خود را برای بهتصرفدرآوردن این شناورهای پهپادی بدونسرنشین نیروی دریایی آمریکا به کار خواهد گرفت؛ درست همانطور که پهپاد
USA Improved-Shaheed، معروف به Lucas را به دست آوردند. حالا ایران و روسیه آنها را سریع مهندسی معکوس خواهند کرد.
ایران قادر به هدفگیری
ناوهای متحرک آمریکا شده است
روزنامه والاستریت ژورنال در گزارشی تأکید کرد: حملات و تلاشهای اخیر ایران برای هدف قرار دادن تجهیزات نیروی دریایی آمریکا این نگرانی را ایجاد میکند که ارتش این کشور از سلاحهای پیشرفتهتری استفاده میکند و ممکن است از چین یا روسیه کمک دریافت کند. ایران طی سه روز، موج دوم حملات موشکی را علیه کشتیهای نیروی دریایی آمریکا انجام داد. این حملات موجب نگرانی در واشنگتن شده، زیرا به نظر میرسد ایران از موشکهای پیشرفتهتری استفاده میکند که قادر به هدف قرار دادن کشتیهای در حال حرکت هستند.
ایران، تأسیسات آمریکا در منطقه را
از کار انداخته است
شبکه سیانان در گزارشی مفصل اذعان کرد: تأسیسات آمریکا در بحرین، قطر، عربستان و کویت هدف حملات ایران قرار گرفتهاند و خسارتها قابلتوجه بوده است. حملات ایران در مجموع میلیاردها دلار خسارت به تأسیسات آمریکا در کشورهای منطقه وارد کرده است. جنگ توانایی ایران برای شناسایی تأسیسات راهبردی آمریکا در سراسر منطقه و استفاده از آسیبپذیری آنها برای پاسخ به عملیات آمریکا و اسرائیل را نشان داده است.
واشنگتن ممکن است تأسیسات یا امکاناتی را که بهشدت آسیب دیده یا منهدم شدهاند، بهدلیل هزینه بالا اصلاً بازسازی نکند. پنتاگون هنوز رقم نهایی هزینه بازسازی تأسیسات آسیبدیده را اعلام نکرده است.
یک مقام آمریکایی و یک افسر سابق اطلاعاتی گفتهاند مقر سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (CIA) در ریاض بر اثر حمله ایران «عملاً منهدم» شده است. مقامهای ارشد پنتاگون در جلسات خصوصی خواستار کاهش حضور نظامی آمریکا در تعدادی از کشورهای خلیج فارس و انتقال سهم بیشتری از بار دفاعی به شرکای منطقهای شدهاند.
ایران آماده تشدید است
«ایران در مواجهه با فشار فزاینده آمریکا، آمادگی خود را برای تشدید نبرد نشان داده است». روزنامه نیویورک تایمز در این زمینه مینویسد: ایران نشان داده است که آمادگی دارد رویارویی با ایالات متحده را تشدید کند؛ بهگونهای که پس از آنکه برای نخستین بار به کشتیهای جنگی آمریکا حمله کرد، مقامهای ارشد این کشور طی روزهای اخیر هشدارهای بهمراتب تندتری صادر کردهاند.
مقامهای ایرانی در شرایطی رویکرد تهاجمیتری در پیش گرفتهاند که آمریکا فشارهای اقتصادی را افزایش داده، ولی کنترل تنگه هرمز در دستان تهران است.
طعنه مجری سیانان و درماندگی سناتور کروز
مجری سیانان با کنایه به تد کروز، سناتور تندروی آمریکایی، گفت: اگر توان نظامی ایران از بین رفته، چگونه میتواند در پایان دادن به جنگ تصمیم بگیرد؟
مجری پرسید: آیا تصمیمگیری در مورد پایان جنگ در دست ایران است؟ کروز پاسخ داد: اگر آنها همچنان به ما شلیک کنند، بله، تا حدی تصمیمگیری در دست آنهاست.
مجری در مقابل اظهار کرد: اما من تصور میکردم توان نظامی آنها تضعیف شده و دیگر هیچ قابلیتی ندارند!
کنایه رئیس سابق سیا
در اثر وضعیت آشفته و شکستخورده جنگ، جان برنان، رئیس سابق سیا، ضمن تحقیر دونالد ترامپ و تأکید بر دروغگویی او اظهار کرد: غمانگیز است که بگوییم به نقطهای رسیدهایم که دیگر نمیتوانیم به هیچکدام از سخنان رئیسجمهور ایالات متحده اعتماد کنیم؛ چه وقتی که درباره ایران حرف میزند، چه وقتی که درباره اقتصاد آمریکا صحبت میکند، و چه وقتی که میگوید در یازده سپتامبر کجا بوده است.
مردم آمریکا خسته از مهملات روزانه ترامپ
رابرت گارسیا، نماینده کنگره، درباره آشفتگی روانی دونالد ترامپ ابراز نگرانی کرد. او گفت: من درباره سلامت روانی رئیسجمهوری که این پیامها را منتشر میکند نگرانم؛ مثلاً در یک روز ۱۰۰ پیام منتشر میکند و اینها چیزهایی کاملاً عجیب و غریب هستند. یک مشت مطالب بیسر و ته است. یک مشت چیزهایی است که به متحدان ما توهین میکند، چیزهایی که حقیقت ندارند و کارهایی که هیچ رئیسجمهور آمریکایی نباید انجام دهد. مردم خسته شدهاند. آنها ناامید و سرخوردهاند. آنها تغییر میخواهند.
تابستان خرابکاری ترامپ و اعتراف به شکست
در حالی که اکسیوس از «تابستان خرابکاری ترامپ» خبر داده و میگوید «جمهوریخواهان کنگره آماده میشوند تا صحنه انتخابات را با رئیسجمهوری شریک شوند که تعطیلات ماه اوت را صرف پیچیدهتر کردن تلاشهایشان برای برگزاری رقابتها به شیوه خودشان کرده است»،
خبرنگار بیبیسی در نیویورک گفت: توئیتهای اخیر ترامپ در واقع اعترافی به شکست وعدههای خودش است؛ پایان جنگ، پیروزی آمریکا و کاهش قیمت نفت هنوز محقق نشدهاند. در حالی که قیمت سوخت برای مصرفکنندگان آمریکایی ۳۰ تا ۴۰ درصد بالاتر از پیش از جنگ است، بیش از ۷۰ درصد افکار عمومی نیز از جنگ و پیامدهای آن ناراضی و خشمگیناند. ترامپ حالا تلاش میکند این افکار عمومی ناراضی را آرام کند.
جنگ که هیچ؛ حتی از عهده جلبکها برنمیآید!
جیمی کیمل، مجری و کمدین آمریکایی، در واکنش به کارنامه ترامپ میگوید: وقتی برای تعطیلات تابستون رفتم، کشور یه آشغال تمامعیار بود. با ایران تو جنگ بودیم، بنزین گرون بود، تورم بالا بود، هیچکس نمیدونست میچ مککانل زنده است یا مرده. هنوزم کسی نمیدونه. حوض بازتابی بنای لینکلن شده بود یه گودال گندهی لجن سبز. حالا فقط سه ماه گذشته و با کمال افتخار اعلام میکنم که بهلطف رئیسجمهور محبوبتون، دیجی جَزی دونالد، همهی این مشکلات حل شده. آمریکا رو دوباره عالی کردیم. پس چرا هیچکس بلند نمیشه دست نزنه؟ تو تروثسوشال نوشته بود آمریکا رو دوباره عالی کرده. صبر کن، یعنی رئیسجمهور ایالات متحده سه ماه کامل وقت داشت و بیست میلیون دلار خرج کرد، ولی نتونست حتی یه حوض رو تمیز کنه؟ چطور میخوایم جنگ با ایران رو ببریم وقتی جنگ با جلبک رو هم نمیتونیم
ببریم؟
فشار اقتصادی سنگین بر آمریکا
کورت باردلا، تحلیلگر آمریکایی، اذعان کرد: جنگ با ایران فشار اقتصادی سنگینی بر آمریکا وارد کرده است. ترامپ و جمهوریخواهان وعده داده بودند با پایان دادن به جنگها، دورهای از رونق اقتصادی آغاز شود، اما ورود آمریکا به جنگ با ایران نتیجهای معکوس به همراه داشته است. جنگ باعث افزایش قیمت نفت و تشدید فشارهای اقتصادی بر مردم آمریکا شده و در کنار افزایش هزینه مسکن، سوخت و کالاهای اساسی، مشکلات معیشتی را بیشتر کرده است. جمهوریخواهان اکنون تلاش میکنند عملکرد خود را مثبت نشان دهند، اما بسیاری از آمریکاییها با افزایش هزینههای زندگی و پیامدهای اقتصادی جنگ مواجه هستند.
بازار اوراق قرضه را منفجر کرد!
نشریه گلوب اند میل در گزارشی خاطرنشان کرد: ترامپ میخواست ایران را منفجر کند؛ بازار اوراق قرضه را منفجر کرد. بازار جهانی اوراق قرضه پیش از جنگ ایران نیز زیر فشار انباشت بدهی دولتها قرار داشت. حجم بدهی عمومی جهان از ابتدای هزاره پنج برابر شده و بخش بزرگی از این افزایش به دولتهای غربی و چین مربوط است. در آمریکا بدهی فدرال طی یک دهه دو برابر شده و از ۴۰ تریلیون دلار گذشته است. همزمان، شرکتهای بزرگ هوش مصنوعی پس از مصرف ذخایر نقدی خود برای ساخت مراکز داده، به بازار بدهی روی آوردهاند. نتیجه، رقابتی فزاینده برای اعتبار است؛ سرمایهگذاران بازده بالاتری میخواهند و بازار فقط به یک جرقه تورمی نیاز دارد تا فشار بر نرخهای بهره شدیدتر شود.
جنگ با ایران همان جرقهای است که فشار تورمی را به بازار اوراق منتقل کرده است. هر بار تنش نظامی بالا میرود، قیمت نفت جهش میکند و عقبنشینی واشنگتن از تشدید بیشتر، بحران را حل نمیکند؛ زیرا تهران نیز مسیر خود را تغییر نداده است. ایران بر کنترل تنگه هرمز پافشاری میکند و با حملات پهپادی توانسته رفتوآمد نفتکشها را بهشدت مختل کند. آمریکا در اسکورت برخی کشتیها موفق بوده، اما عرضه نفت منطقه همچنان از تقاضای جهانی عقبتر است و قیمتها رو به افزایش
ماندهاند.
ادامه جنگ میتواند شوک انرژی را تشدید کند
نشریه مذکور اضافه کرد: فشار فقط محدود به بنزین نیست؛ دیزل، حملونقل و کشاورزی نیز هزینه بیشتری میپردازند و کمبود کود تولیدشده در خلیج فارس بار تازهای بر کشاورزان گذاشته است. اگر این بنبست ادامه یابد، تورمی که در بسیاری از کشورهای غربی بالاتر از هدف است میتواند دوباره صعود کند. ادامه جنگ میتواند شوک انرژی، تورم بالاتر، بازده بیشتر اوراق و خطر رکود را تشدید کند؛ خروج بدون دستاورد نیز برای ترامپ هزینه سیاسی دارد. به این ترتیب، بحرانی که قرار بود با فشار نظامی بر ایران تعیین تکلیف شود، اکنون به بازارهای مالی منتقل شده است؛ جایی که بدهی عظیم دولتها، استقراض شرکتهای فناوری، انرژی گران و نگرانی تورمی به هم رسیدهاند.