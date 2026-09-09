قطعنامه سیاسی غرب علیه ایران در شورای حکام تصویب شد
قطعنامه ایالات متحده آمریکا و سه کشور اروپایی فرانسه، انگلیس و آلمان علیه برنامه صلحآمیز هستهای کشورمان، در نشست شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی به تصویب رسید.
قطعنامه پیشنهادی ایالات متحده آمریکا و سه کشور اروپایی فرانسه، انگلیس و آلمان علیه برنامه صلحآمیز هستهای کشورمان، در نشست شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی به تصویب رسید.
این قطعنامه که با ۲۳ رأی موافق، ۸ رأی ممتنع و ۳ رأی مخالف به تصویب رسید، با تکرار ادعاهای سیاسی درباره برنامه صلحآمیز هستهای کشور، نادیده گرفتن همکاریهای ایران با آژانس و چشمپوشی از پیامدهای تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه تأسیسات هستهای تحت پادمان، از مدیرکل آژانس میخواهد قطعنامه جدید، قطعنامههای پیشین مورد اشاره در متن و گزارش اخیر خود درباره ایران را به اعضای آژانس، شورای امنیت و مجمع عمومی سازمان ملل متحد ارسال کند.
این قطعنامه همچنین با تکرار ادعای بیاساس «عدم پایبندی» ایران به تعهدات پادمانی، خواستار اقدام تهران برای رفع آن شده و در کنار اشاره به حمایت از راهحل دیپلماتیک، ادامه گزارشدهی مدیرکل به شورای حکام و ارائه گزارشها به شورای امنیت را مطرح کرده است.
به گزارش ایرنا، جمهوری اسلامی ایران پیشتر با انتقاد از تحرکات آمریکا و سه کشور اروپایی، تلاش تازه آنها برای ارسال موضوع هستهای ایران به شورای امنیت را نشانه شکست «توهم اسنپبک» خوانده است.
نمایندگی کشورمان در وین در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس تصریح کرد: «ظاهراً خودشان هم به اسنپبک و بازگرداندن موضوع هستهای ایران به دستورکار شورای امنیت که پیشتر انجام داده و کلی تبلیغش را میکردند، اعتقادی ندارند. این اقدام نشانه شکست کامل توهم اسنپبک است.» این نمایندگی تأکید کرد: «اقدام مذبوحانه جدید هم هیچ سودی برایشان نخواهد داشت و طرفی نمیبندند».
اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه نیز روز دوشنبه در نشست خبری، با اشاره به مسئولیت آمریکا و رژیم صهیونیستی در ایجاد وضعیت کنونی تأسیسات هستهای ایران گفت: «خودشان این مسیر را مسدود کردند و الان ایران را به خاطر عدم امکان دسترسی آژانس به تأسیسات هستهای ایران شماتت میکنند. این نقض غرض است.»
وی درباره اقدام تازه غرب در شورای حکام تصریح کرد: «اقدام سه کشور اروپایی و آمریکا به طور قطع نشانه بدنیتی است و نشان میدهد که به دنبال تشدید اوضاع هستند. حتماً جمهوری اسلامی ایران در قبال هر اقدام نسنجیدهای از طرف سه کشور اروپایی و آمریکا، تدابیر لازم را خواهد اندیشید».
تهران، مسکو و پکن: ارجاع پروندۀ هستهای ایران به شورای امنیت مبنای حقوقی ندارد
پیش از رایگیری، ایران، روسیه و چین در بیانیهای مشترک در نشست شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی، پیشنویس قطعنامه پیشنهادی آمریکا و سه کشور اروپایی آلمان، فرانسه و انگلیس برای ارجاع موضوع هستهای ایران به شورای امنیت را فاقد مبنای حقوقی و مغایر با ادعای تعهد به دیپلماسی خوانده و از کشورهای عضو خواستند از پیشنویس قطعنامه ضدایرانی حمایت نکنند.
تهران بارها تاکید کرده است که شورای حکام نباید به ابزاری برای رفع مسئولیت از کشورهایی تبدیل شود که با حمله به تأسیسات هستهای تحت پادمان، اصول بنیادین حقوق بینالملل، منشور ملل متحد و موازین ایمنی و امنیت هستهای را نقض کردهاند. ایران همچنین هشدار داده بود که هرگونه اقدام نسنجیده در شورای حکام با پاسخ قاطع مواجه خواهد شد.