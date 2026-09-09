فارسی | العربي | English
کد خبر: ۳۳۷۷۰۴
تاریخ انتشار : ۱۸ شهريور ۱۴۰۵ - ۲۰:۵۵
سرویس کیهان » اخبار
الف الف
ترکیه

آتش‌سوزی‌های جنگلی مهیب

منابع خبری ترکیه اعلام کرده‌اند وزش باد منجر به پیشروی و شدت‌گرفتن آتش‌سوزی‌های جنگلی مهیب در مناطق جنوبی این کشور شده است.
به گزارش ایسنا،‌ مقامات مردم را از بیش از ۲۵۴ خانه تخلیه کردند و تاکنون دو نفر با جراحات جزئی در بیمارستان بستری شده‌اند. 
برخی منابع خبری اعلام کرده‌اند که یک نفر نیز در این حریق جان خود را از دست داده است. بنابر اعلام کانال خبری «راشاتودی»،‌ آتش‌نشانان در تلاش برای مهار آتش هستند. 
آتش‌نشانان روز چهارشنبه به مبارزه با آتش‌سوزی‌ها در جنوب ترکیه ادامه دادند و مقامات گزارش دادند آتش‌سوزی در بخش‌هایی از آنتالیا و مرسین شدت کمتری داشته، در حالی که آتش‌سوزی بزرگی در آدانا همچنان فعال است. در آدانا، آتش‌نشانان در طول شب مشغول عملیات اطفای حریق بودند و هواپیماهای آب‌پاش پس از روشن‌شدن هوا عملیات خود را از سر گرفتند.

اشتراک گذاری
captcha
پربازدید ترین پربحث ترین

لیلی و فرهاد!(گفت و شنود)

خیانت مُدام و لاف مردم؟! (نگاه)

یمن 3 پالایشگاه آرامکو را به آتش کشید قیمت نفت ۱۰۰ دلاری شد

پیامی که غربگرایان  باید از سخنان «هریس» بگیرند

توقیف گسترده اموال متهمان پرونده‌های تعهدات ارزی

غلبه اراده ایران در بازار نفت و تحقیر شدن دوباره ترامپ

درآمدهای داخلی و خارجی دولت محقق شد؛ مسئولان پیام ضعف ندهند

مواظب روایت‌سازی‌های غلط دشمن باشیم (یادداشت روز)

پنجـــــره‌ای بــه بـــاغِ وطــــن

دادستان انتظامی قضات 4 محور اساسی و رویکرد ساختار اصلاحی جدید قوه قضائیه را اعلام کرد