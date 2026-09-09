منابع خبری ترکیه اعلام کرده‌اند وزش باد منجر به پیشروی و شدت‌گرفتن آتش‌سوزی‌های جنگلی مهیب در مناطق جنوبی این کشور شده است.

به گزارش ایسنا،‌ مقامات مردم را از بیش از ۲۵۴ خانه تخلیه کردند و تاکنون دو نفر با جراحات جزئی در بیمارستان بستری شده‌اند.

برخی منابع خبری اعلام کرده‌اند که یک نفر نیز در این حریق جان خود را از دست داده است. بنابر اعلام کانال خبری «راشاتودی»،‌ آتش‌نشانان در تلاش برای مهار آتش هستند.

آتش‌نشانان روز چهارشنبه به مبارزه با آتش‌سوزی‌ها در جنوب ترکیه ادامه دادند و مقامات گزارش دادند آتش‌سوزی در بخش‌هایی از آنتالیا و مرسین شدت کمتری داشته، در حالی که آتش‌سوزی بزرگی در آدانا همچنان فعال است. در آدانا، آتش‌نشانان در طول شب مشغول عملیات اطفای حریق بودند و هواپیماهای آب‌پاش پس از روشن‌شدن هوا عملیات خود را از سر گرفتند.