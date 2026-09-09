سقوط مرگبار بالگرد

در پی سقوط یک فروند بالگرد خدمات پزشکی در ایالت ساراواک مالزی، خلبان و چهار نفر از کارکنان پزشکی جان‌ باختند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، این بالگرد روز سه‌شنبه در نزدیکی فرودگاه کوتاه‌برد «لانگ‌للانگ» در منطقه مارودی در شمال ساراواک سقوط کرد. مقام‌های مالزی اعلام کردند، پنج سرنشین این بالگرد شامل خلبان، یک پزشک، یک دستیار پزشک و دو پرستار بودند که همگی در این حادثه جان خود را از دست دادند. «انور ابراهیم» نخست‌وزیر مالزی با ابراز تأسف از این حادثه، ضمن تسلیت به خانواده‌های قربانیان، از ارائه کمک و حمایت‌های لازم به خانواده‌های جان‌باختگان خبر داد. تیمی از اداره تحقیقات سوانح هوایی برای بررسی علت سقوط بالگرد به شهر میری اعزام شده است.