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کد خبر: ۳۳۷۷۰۲
تاریخ انتشار : ۱۸ شهريور ۱۴۰۵ - ۲۰:۵۵
سرویس کیهان » اخبار
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لهستان

خروج قطار از ریل با ۲۰ زخمی

یک قطار مسافربری پس از برخورد با یک کامیون در مرکز لهستان از ریل خارج شد و در این حادثه ۲۰ نفر زخمی شدند که حال چهار نفر از آنها وخیم است.
به گزارش خبرگزاری ایسنا به نقل از شینهوا، شرکت راه‌آهن لهستان اعلام کرد: در این حادثه قطار با کامیونی که وارد گذرگاه راه‌آهن شده بود، برخورد کرد و باعث خروج چندین واگن از ریل شد. در پی این حادثه، تردد قطارها تا ساعاتی به حالت تعلیق درآمد و نیروهای امدادی در محل حادثه مشغول به کار بودند. پلیس می‌گوید تحقیقات درباره حادثه آغاز شده است.

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