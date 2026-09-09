هوش مصنوعی خطرناک است
هشدار شدید کارشناسان پیرامون خطرهای موجودیتی هوش مصنوعی، موج تازهای از نگرانی بینالمللی را درباره تهدید فناوریهای الگوریتمی علیه حریم خصوصی، امنیت شغلی و سلاحهای خودمختار رقم زده است.
به گزارش خبرگزاری میزان، گسترش شتابان فناوری هوش مصنوعی و نفوذ آن به زیرساختهای حیاتی، سامانههای تسلیحاتی و ساختارهای اجتماعی، به یکی از مهمترین چالشهای نظام بینالملل تبدیل شده است. در شرایطی که شرکتهای بزرگ فناوری با سرعتی بیسابقه در حال ارتقای مدلهای هوشمند هستند، نهادها و کارشناسان حقوق بشر نسبت به پیامدهای جبرانناپذیر غفلت از حکمرانی قانونی این فناوری هشدار میدهند.
کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل در سخنرانی افتتاحیه خود در شصتوسومین نشست شورای حقوق بشر، پیشرفت بدون نظارت هوش مصنوعی پیشرفته را یک خطر وجودی برای بشریت خواند. وولکر تورک با ابراز نگرانی عمیق از روند توسعه الگوریتمها تأکید کرد که اگر فناوری هوش مصنوعی از محیطهای آزمایشی خارج شده و کنترل آن از دست توسعهدهندگان خارج شود، مهار آن دیگر ممکن نخواهد بود.