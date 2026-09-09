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کد خبر: ۳۳۷۷۰۰
تاریخ انتشار : ۱۸ شهريور ۱۴۰۵ - ۲۰:۵۵
سرویس کیهان » اخبار
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ورود سامانه بارشی جدید به کشور از روز جمعه

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوای سازمان هواشناسی از ورود سامانه بارشی جدید به کشور از بعدازظهر جمعه خبر داد.
صادق ضیائیان به ایسنا گفت: براساس تحلیل آخرین نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی، تا دوشنبه هفته آینده در سواحل دریای خزر و ارتفاعات البرز، آذربایجان‌شرقی و آذربایجان‌غربی بارش پراکنده گاهی همراه با رعدوبرق ادامه خواهد داشت. همچنین در ارتفاعات جنوب کرمان، سیستان‌وبلوچستان و شرق هرمزگان نیز طی ساعات بعدازظهر افزایش ابر، رگبار و رعدوبرق و وزش باد شدید رخ می‌دهد.
ضیائیان افزود: پنجشنبه در سواحل دریای خزر، خراسان‌شمالی و شمال خراسان‌رضوی و ارتفاعات البرز شرقی، ارتفاعات واقع در جنوب کرمان و سیستان‌وبلوچستان بارش پراکنده خواهد داشت و سامانه بارشی از شمال‌شرق کشور خارج می‌شود.
وی ادامه داد: از شمال‌غرب کشور، در آذربایجان‌شرقی و غربی، اردبیل، زنجان، قزوین، البرز، نیمه شمالی استان‌های تهران و سمنان، بخش‌هایی از خراسان‌رضوی و شمال خراسان‌شمالی بارش پراکنده پیش‌بینی می‌شود.
به گفته ضیائیان روز شنبه بارش در سواحل دریای خزر و خراسان‌شمالی ادامه خواهد داشت. در همین مدت در نوار شرقی، دامنه‌های جنوبی البرز و بخش‌هایی از مرکز کشور، وزش باد شدید و گردوخاک پیش‌بینی می‌شود.

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