توقیف 15 میلیون لیتر سوخت قاچاق و کشف 1200 قبضه سلاح جنگی در مرزها طی 6 ماه

فرمانده مرزباني فراجا در تشريح عملکرد 6ماهه مرزبانان، از توقيف 15 ميليون ليتر سوخت قاچاق و کشف 1200 قبضه سلاح جنگي خبر داد.

به گزارش خبرگزاري پليس، سردار علي‌اکبر جاويدان در گفت‌وگو با خبرنگاران استان سيستان‌وبلوچستان با اشاره به عملکرد موفق مرزبانان در تأمين امنيت مرزهاي کشور، گفت: اولويت مأموريتي مرزباني، حراست و پاسداري از کيان ايران اسلامي بوده و امنيت مرزها و امنيت کشور براي ما به منزله دفاع از ناموس، شرف و عزت ايران اسلامي است.

جاويدان با اشاره به مأموريت‌هاي مهم مرزباني در تأمين امنيت مرزها، افزود: اولين مأموريت مهم مرزباني نظامي است که وظيفه حراست و پاسداري از مرزها بوده، دومين مأموريت؛ وظيفه ديپلماسي و ارتباط با کشورهاي همسايه در راستاي تأمين امنيت مرزها و تسهيل در تبادلات و ترددات تجاري و اقتصادي است و سومين آن مبارزه با جرائم مرزي مي‌باشد.

وی با اشاره به توفيقات مرزبانان در جلوگيري از سرمايه ملي از کشور طي 6ماهه گذشته اظهار داشت: با تلاش بي‌وقفه مرزبانان، در اين راستا از خروج 15 ميليون ليتر فرآوردهاي نفتي قاچاق ممانعت شده است.

فرمانده مرزباني فراجا گفت: همچنين طي اين مدت 6ماهه، هزار و 200 قبضه انواع سلاح جنگي توسط مرزبانان با کمک مردم و مرزنشينان در مرزها کشف شده است.