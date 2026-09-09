جانشین فرمانده کل انتظامی کشور گفت: تردد وسایل نقلیه فاقد پلاک یا دارای پلاک مخدوش از خطوط قرمز انتظامی است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سردار قاسم رضایی اظهار داشت: تردد وسایل نقلیه فاقد پلاک یا دارای پلاک مخدوش از خطوط قرمز انتظامی است و هیچ وسیله نقلیه‌ای نباید بدون پلاک یا با پلاک مخدوش در معابر تردد کند.

رضایی افزود: کارکنان انتظامی نباید نسبت به تردد با پلاک مخدوش تخلفات بی‌تفاوت باشند؛ زیرا چنین وسایلی می‌توانند زمینه‌ساز وقوع جرائم دیگر شوند. وی با تأکید بر رعایت کامل مقررات و شئونات در اماکن انتظامی، کلانتری‌ها، پاسگاه‌ها، مراکز خدماتی و سازمانی، ادامه داد: مدیران و مسئولان باید بر اجرای دقیق مقررات نظارت داشته باشند و رعایت ضوابط در مجموعه‌های انتظامی با جدیت دنبال شود.

جانشین فرمانده کل انتظامی کشور، امنیت محله‌محور را یکی از راهبرد‌های اساسی پلیس عنوان کرد و افزود: فرماندهان کلانتری‌ها و پاسگاه‌ها باید حضور میدانی مؤثرتری داشته باشند و محلات حوزه مأموریتی خود را به‌خوبی بشناسند.

سردار رضائی گفت: ارتباط مستمر فرماندهان انتظامی با مردم، اصناف و معتمدان محلات ضروری است؛ زیرا حضور مؤثر پلیس در محلات نقش مهمی در پیشگیری از جرم و افزایش احساس امنیت دارد.