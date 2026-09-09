فارسی | العربي | English
کد خبر: ۳۳۷۶۹۸
تاریخ انتشار : ۱۸ شهريور ۱۴۰۵ - ۲۰:۵۵
سرویس کیهان » اخبار
الف الف
جانشین فراجا هشدار داد

برخورد پلیس با خودرو‌های بدون پلاک یا مخدوش

جانشین فرمانده کل انتظامی کشور گفت: تردد وسایل نقلیه فاقد پلاک یا دارای پلاک مخدوش از خطوط قرمز انتظامی است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سردار قاسم رضایی اظهار داشت: تردد وسایل نقلیه فاقد پلاک یا دارای پلاک مخدوش از خطوط قرمز انتظامی است و هیچ وسیله نقلیه‌ای نباید بدون پلاک یا با پلاک مخدوش در معابر تردد کند.
رضایی افزود: کارکنان انتظامی نباید نسبت به تردد با پلاک مخدوش تخلفات بی‌تفاوت باشند؛ زیرا چنین وسایلی می‌توانند زمینه‌ساز وقوع جرائم دیگر شوند. وی با تأکید بر رعایت کامل مقررات و شئونات در اماکن انتظامی، کلانتری‌ها، پاسگاه‌ها، مراکز خدماتی و سازمانی، ادامه داد: مدیران و مسئولان باید بر اجرای دقیق مقررات نظارت داشته باشند و رعایت ضوابط در مجموعه‌های انتظامی با جدیت دنبال شود.
جانشین فرمانده کل انتظامی کشور، امنیت محله‌محور را یکی از راهبرد‌های اساسی پلیس عنوان کرد و افزود: فرماندهان کلانتری‌ها و پاسگاه‌ها باید حضور میدانی مؤثرتری داشته باشند و محلات حوزه مأموریتی خود را به‌خوبی بشناسند.
سردار رضائی گفت: ارتباط مستمر فرماندهان انتظامی با مردم، اصناف و معتمدان محلات ضروری است؛ زیرا حضور مؤثر پلیس در محلات نقش مهمی در پیشگیری از جرم و افزایش احساس امنیت دارد.

اشتراک گذاری
captcha
پربازدید ترین پربحث ترین

لیلی و فرهاد!(گفت و شنود)

خیانت مُدام و لاف مردم؟! (نگاه)

یمن 3 پالایشگاه آرامکو را به آتش کشید قیمت نفت ۱۰۰ دلاری شد

پیامی که غربگرایان  باید از سخنان «هریس» بگیرند

توقیف گسترده اموال متهمان پرونده‌های تعهدات ارزی

غلبه اراده ایران در بازار نفت و تحقیر شدن دوباره ترامپ

درآمدهای داخلی و خارجی دولت محقق شد؛ مسئولان پیام ضعف ندهند

مواظب روایت‌سازی‌های غلط دشمن باشیم (یادداشت روز)

پنجـــــره‌ای بــه بـــاغِ وطــــن

دادستان انتظامی قضات 4 محور اساسی و رویکرد ساختار اصلاحی جدید قوه قضائیه را اعلام کرد