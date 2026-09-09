صدور اسناد مالکیت ۲۳ تالاب کشور به مساحت یک میلیون و ۴۰۰ هزار هکتار

رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست گفت: تاکنون برای

۲۳ تالاب کشور به مساحت حدود یک میلیون و ۴۰۰ هزار هکتار، اسناد مالکیت صادر شده است.

به گزارش خبرگزاری میزان، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست، در نشستی مشترک بر توسعه همکاری‌های راهبردی دو دستگاه برای تثبیت مالکیت، مستندسازی و تسریع در صدور اسناد تالاب‌های کشور تأکید کردند.

حسن بابایی، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، در دیدار با شینا انصاری، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست، با اشاره به اهمیت تثبیت مالکیت اراضی و عرصه‌های طبیعی کشور، اظهار داشت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با استفاده از ظرفیت‌های قانونی و فنی موجود، آمادگی دارد با همکاری سازمان حفاظت محیط‌زیست، فرآیند مستندسازی و صدور اسناد مالکیت تالاب‌های فاقد سند را با سرعت بیشتری دنبال کند.

بابایی با تأکید بر ضرورت تکمیل مستندات و اطلاعات موردنیاز برای پیشبرد فرآیند‌های ثبتی افزود: همکاری، هماهنگی و تبادل اطلاعات میان دستگاه‌های مسئول، نقش مؤثری در تسریع روند تثبیت مالکیت و صدور اسناد عرصه‌های طبیعی و زیست‌محیطی کشور خواهد داشت. وی همچنین بر اهمیت حفاظت حقوقی از سرمایه‌های طبیعی کشور تأکید کرد و گفت: مستندسازی و تثبیت مالکیت عرصه‌های ملی و زیست‌محیطی، علاوه بر ایجاد شفافیت و انسجام در اطلاعات مالکیتی، می‌تواند زمینه حفاظت مؤثرتر از این سرمایه‌های ارزشمند را فراهم کند.

شینا انصاری، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست نیز در این دیدار، ضمن قدردانی از همکاری‌ها و اقدامات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در زمینه تثبیت و مستندسازی عرصه‌های زیست‌محیطی، اظهار داشت: تاکنون برای ۲۳ تالاب کشور به مساحت حدود یک میلیون و ۴۰۰ هزار هکتار، اسناد مالکیت صادر شده است. وی این اقدام را گامی مهم در مسیر صیانت حقوقی از تالاب‌ها و حفاظت از سرمایه‌های طبیعی کشور دانست و بر ضرورت تداوم همکاری‌های مشترک برای تعیین تکلیف و مستندسازی سایر تالاب‌های کشور تأکید کرد.

انصاری افزود: با تقویت تعاملات میان سازمان حفاظت محیط‌زیست و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و تکمیل فرآیند‌های کارشناسی و ثبتی، می‌توان روند مستندسازی و تثبیت مالکیت تالاب‌ها را با سرعت و دقت بیشتری دنبال کرد.

در این نشست، راهکار‌های توسعه همکاری‌های مشترک میان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان حفاظت محیط‌زیست در زمینه مستندسازی، تثبیت مالکیت و صدور اسناد عرصه‌های زیست‌محیطی بررسی و بر استمرار هماهنگی‌های راهبردی دو دستگاه در راستای حفاظت از منابع طبیعی و سرمایه‌های ملی کشور تأکید شد.