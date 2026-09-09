ریلگذاری فرهنگی و اجتماعی تهران از تصدیگری به مردمپایه و محلهمحور تغییر کرد
عضو شورای شهر تهران گفت: مدیریت شهری تلاش کرده است بهجای تماشای مسائل سخت و بر زمینمانده شهر، مسئولیت حل آنها را بپذیرد.
به گزارش معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران، احمد صادقی، با تشریح بخشی از عملکرد فرهنگی و اجتماعی مدیریت شهری در دوره ششم اظهار داشت: ریلگذاری فرهنگی و اجتماعی پایتخت در این دوره از «تصدیگری صرف» به سمت «مردمپایه شدن و محلهمحوری» تغییر کرده و مدیریت شهری تلاش کرده است بهجای تماشای مسائل سخت و بر زمینمانده شهر، مسئولیت حل آنها را بپذیرد.
صادقی با اشاره به برنامههای فرهنگی، اجتماعی، ورزشی و محلهای مدیریت شهری افزود: این اقدامات در مجموع بیش از پنج میلیون نفر را دربر گرفته است، اما اهمیت این اعداد فقط در تعداد مخاطبان نیست؛ بلکه پشت هر عدد، یک تغییر نگاه و شکلگیری یک ظرفیت اجتماعی قرار دارد.
وی ادامه داد: این برنامهها صرفاً مراسم و رویدادهای مقطعی نیستند، بلکه بخشی از آنها با هدف تقویت حضور مردم در فضای عمومی شهر و افزایش مشارکت اجتماعی اجرا شدهاند. پشت چهار میلیون و ۷۰۰ هزار ورزشکار، یک جریان اجتماعی و پشت بیش از ۵۰۰ هزار نوجوان، یک شبکه تربیتی قرار دارد.
عضو شورای شهر تهران با اشاره به طرح «آرمان» گفت: این طرح با هدف ایجاد پیوند میان مسجد، مدرسه و خانواده، در ۳۵۲ محله و با محوریت ۸۰۰ مسجد و ۷۰۰ مدرسه، بیش از ۵۰۰ هزار نوجوان را تحت پوشش قرار داده است. همچنین در این دوره از حدود یکهزار و ۴۰۰ مسجد برای بهسازی و تجهیز حمایت و از صدها هیئت نیز پشتیبانی شده است.
صادقی گفت: در حوزه گردشگری نیز حدود ۳۴ هزار تور با مشارکت نزدیک به یکونیم میلیون شهروند برگزار شده که موجب آشنایی بیشتر شهروندان با ظرفیتهای محلهها و فعالتر شدن این ظرفیتها شده است.
وی با اشاره به اقدامات حوزه آسیبهای اجتماعی بیان داشت: ساماندهی دهها هزار آسیبدیده اجتماعی و کاهش چشمگیر حضور معتادان متجاهر در سطح شهر، نشان میدهد مدیریت شهری در دوره ششم نخواسته در برابر مسائل سخت و پیچیده تهران فقط تماشاگر باشد و تلاش کرده است مسئولیت حل این مسائل را بپذیرد.