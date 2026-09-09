تداوم خدمات بستری رایگان برای کودکان زیر هفت سال
رئیس بیمارستان مرکز طبی کودکان گفت: در بیمارستانهای دولتی، خدمات بستری برای کودکان زیر هفت سال ایرانی که دارای کد ملی و بیمه باشند، رایگان است.
به گزارش خبرگزاری فارس، روحالله شیرزادی در نشستی خبری درباره جایگاه بیمارستان مرکز طبی کودکان گفت: این مرکز بهعنوان قطب جامعه اطفال کشور، یکی از مهمترین مراکز درمانی و آموزشی حوزه کودکان محسوب میشود و هر سال میزبان شمار زیادی از دستیاران تخصصی و فوقتخصصی است که در این مرکز آموزش میبینند.
شیرزادی با اشاره به دستاوردهای پژوهشی این بیمارستان افزود: با وجود اینکه سال گذشته سال سختی برای کشور بود، مرکز طبی کودکان براساس رتبهبندی سایماگو در میان بیمارستانهای برتر کشور قرار گرفت و موفق به کسب رتبه نخست شد.
وی با اشاره به دستاوردهای این مرکز در حوزه پیوند اظهار داشت: امسال صدمین پیوند کلیه در مرکز طبی کودکان انجام شد و این مرکز در مهرماه نیز هزارمین پیوند مغز استخوان خود را جشن خواهد گرفت.
رئیس بیمارستان مرکز طبی کودکان درباره دسترسی کودکان به خدمات درمانی گفت: در بیمارستانهای دولتی، خدمات بستری برای کودکان زیر هفت سال ایرانی که دارای کد ملی و بیمه باشند، رایگان است.
شیرزادی ادامه داد: حدود ۲۰ بیمارستان تخصصی و فوقتخصصی کودکان در کشور وجود دارد و کودکان میتوانند در صورت مراجعه به این مراکز از خدمات درمانی مربوطه بهرهمند شوند.
وی افزود: با توجه به ذخیره مناسب بیمارستان، تاکنون مشکل عمدهای در تأمین داروهای موردنیاز مرکز طبی کودکان ایجاد نشده است و ممکن است در برخی موارد یک برند یا شکل خاص از دارو با کمبود مواجه باشد، اما جایگزینهای مناسب آن در دسترس قرار دارد.
صرفهجویی ۴ میلیاردی مرکز طبی کودکان
در مصرف یک دارو
رئیس بیمارستان مرکز طبی کودکان تأکید کرد: بر اساس یک بررسی اولیه، تنها در یک قلم داروی IVIG، مدیریت مصرف در بیمارستان موجب صرفهجویی نزدیک به چهار میلیارد تومان شده است و این تجربه نشان میدهد که با مدیریت دقیقتر میتوان از منابع دارویی موجود استفاده بهینهتری داشت.